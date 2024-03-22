22 марта 2024

В Тюмени усилят безопасность в общественных местах после теракта в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
В регионе уже отменили все развлекательные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В ближайшее время будут рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности людей в общественных местах Тюмени. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такая мера необходима после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Страшные события в подмосковном „Крокус Сити Холле“ потрясли каждого из нас. Погибли ни в чем не повинные люди, сотни пострадали. Принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Также в рамках утреннего селектора мы рассмотрим вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — говорится в сообщении.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. По предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время будут рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности людей в общественных местах Тюмени. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такая мера необходима после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Страшные события в подмосковном „Крокус Сити Холле“ потрясли каждого из нас. Погибли ни в чем не повинные люди, сотни пострадали. Принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Также в рамках утреннего селектора мы рассмотрим вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — говорится в сообщении. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. По предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...