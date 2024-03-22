В Тюмени усилят безопасность в общественных местах после теракта в Подмосковье

В ближайшее время будут рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности людей в общественных местах Тюмени. Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такая мера необходима после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Страшные события в подмосковном „Крокус Сити Холле“ потрясли каждого из нас. Погибли ни в чем не повинные люди, сотни пострадали. Принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Также в рамках утреннего селектора мы рассмотрим вопросы по обеспечению безопасности в общественных местах. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — говорится в сообщении.
В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. По предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.
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