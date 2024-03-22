В тюменском аэропорту усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Все рейсы в Рощино выполняются по расписанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В аэропорту Рощино в Тюмени введен максимальный уровень безопасности, а пассажиров просят пребывать в аэропорт заранее. Мера введена в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщили в telegram-канале «Рощино». Уточняется, что все рейсы аэропорта выполняются по расписанию. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Рощино в Тюмени введен максимальный уровень безопасности, а пассажиров просят пребывать в аэропорт заранее. Мера введена в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщили в telegram-канале «Рощино». Уточняется, что все рейсы аэропорта выполняются по расписанию. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.