22 марта 2024

В тюменском аэропорту усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Все рейсы в Рощино выполняются по расписанию Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В аэропорту Рощино в Тюмени введен максимальный уровень безопасности, а пассажиров просят пребывать в аэропорт заранее. Мера введена в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщили в telegram-канале «Рощино». Уточняется, что все рейсы аэропорта выполняются по расписанию.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.

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В аэропорту Рощино в Тюмени введен максимальный уровень безопасности, а пассажиров просят пребывать в аэропорт заранее. Мера введена в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщили в telegram-канале «Рощино». Уточняется, что все рейсы аэропорта выполняются по расписанию. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, во время теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, сообщили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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