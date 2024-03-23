В Москве назвали число госпитализированных из-за теракта в «Крокусе»

Депздрав Москвы: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 82 пострадавших
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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Список госпитализированных был опубликован в 09:30 по мск Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» 82 пострадавших были доставлены в московские больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы.

«Информация о пострадавших в „Крокус Сити Холле“, госпитализированных в московские государственные медицинские учреждения», — говорится в сообщении. Список по состоянию на 9:30 утра по московскому времени опубликован на сайте департамента здравоохранения столицы.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба, после которой террористы устроили пожар, бросив гранату, передает «Ридус». По информации СК РФ, более 60 человек погибли, сообщает телеканал 360. Утром 23 марта Брянской области остановили машину, которая проходит по ориентировке предполагаемых террористов.

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После теракта в «Крокус Сити Холле» 82 пострадавших были доставлены в московские больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы. «Информация о пострадавших в „Крокус Сити Холле“, госпитализированных в московские государственные медицинские учреждения», — говорится в сообщении. Список по состоянию на 9:30 утра по московскому времени опубликован на сайте департамента здравоохранения столицы. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» началась стрельба, после которой террористы устроили пожар, бросив гранату, передает «Ридус». По информации СК РФ, более 60 человек погибли, сообщает телеканал 360. Утром 23 марта Брянской области остановили машину, которая проходит по ориентировке предполагаемых террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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