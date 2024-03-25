Губернатор Херсонской области: ВСУ перешли на террористическую тактику

Бойцы ВСУ сменили тактику на херсонском направлении, сосредоточившись на терроре и запугивании мирных жителей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украинские террористы направляют беспилотники на больницы, другие общественные здания, остановки транспорта, дома. Это намеренная попытка террора и запугивания населения», — заявил Сальдо в беседе с РИА Новости.
По его словам, украинские беспилотники атакуют мирных жителей. Сальдо подчеркнул, что ВСУ используют кассетные боеприпасы и минометы при атаке гражданской инфраструктуры.
Ранее Сальдо заявлял, что три украинские лодки были уничтожены на Днепре, передает «Национальная служба новостей». По его словам, ВС РФ уничтожила несколько позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
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