Сальдо сообщил об успешной высадке российских бойцов через Днепр

Российские десантники высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько украинских позиций. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск „Днепр“ минувшей ночью провела дерзкий рейд на правом берегу реки. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе российской операции противник потерял до 30 человек.
Российские солдаты провели передислокацию на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. Решение было принято экс-командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Его поддержал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Российские десантники высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько украинских позиций. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск „Днепр“ минувшей ночью провела дерзкий рейд на правом берегу реки. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе российской операции противник потерял до 30 человек. Российские солдаты провели передислокацию на левый берег Днепра в ноябре 2022 года. Решение было принято экс-командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Его поддержал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.