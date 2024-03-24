Тюменец зарезал соседа в подъезде

25 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

От ножевых ранений пострадавший скончался в карете скорой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа, с которым у него был конфликт. От ударов в грудь и по лицу пострадавший скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде жилого дома по улице Беляева между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в область груди и лица оппонента. Мужчина скончался в скорой, по дороге в больницу», — рассказали в ведомстве. Нападавший задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа, с которым у него был конфликт. От ударов в грудь и по лицу пострадавший скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде жилого дома по улице Беляева между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в область груди и лица оппонента. Мужчина скончался в скорой, по дороге в больницу», — рассказали в ведомстве. Нападавший задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.