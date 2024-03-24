Тюменец зарезал соседа в подъезде

В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа, с которым у него был конфликт. От ударов в грудь и по лицу пострадавший скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде жилого дома по улице Беляева между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в область груди и лица оппонента. Мужчина скончался в скорой, по дороге в больницу», — рассказали в ведомстве.
Нападавший задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
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