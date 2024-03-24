24 марта 2024
23 марта 2024

Тюменец зарезал соседа в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
От ножевых ранений пострадавший скончался в карете скорой Фото:

В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа, с которым у него был конфликт. От ударов в грудь и по лицу пострадавший скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде жилого дома по улице Беляева между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в область груди и лица оппонента. Мужчина скончался в скорой, по дороге в больницу», — рассказали в ведомстве.

Нападавший задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа, с которым у него был конфликт. От ударов в грудь и по лицу пострадавший скончался. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, вечером 24 марта в подъезде жилого дома по улице Беляева между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений злоумышленник нанес ножом не менее трех ударов в область груди и лица оппонента. Мужчина скончался в скорой, по дороге в больницу», — рассказали в ведомстве. Нападавший задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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