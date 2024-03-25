В ЯНАО раненому бойцу СВО нашли клинику для пластической хирургии

В Ноябрьске (ЯНАО) участнику спецоперации помогли использовать по назначению региональный сертификат на операцию по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ямальского отделения фонда «Защитники Отечества».
«Тимур Проничев обратился за помощью в региональное отделение фонда. Во время службы он получил ранение и проходил реабилитацию в госпитале. К социальному координатору Елене Шарикадзе боец обратился за консультацией о дальнейшей реабилитации, а именно ринопластике», — сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.
Северянину помогли получить региональный сертификат и оказали помощь в подборе клиники по пластической хирургии. Бойцу уже провели небольшую операцию на носе в городской больнице. Летом ветеран боевых действий поедет в профильную клинику, где ему проведут заключительный этап по ринопластике.
Ранее URA.RU сообщало о том, в ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества».
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