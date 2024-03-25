В ЯНАО раненому бойцу СВО нашли клинику для пластической хирургии

26 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске участник СВО получил региональный сертификат на операцию по ринопластике Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ноябрьске (ЯНАО) участнику спецоперации помогли использовать по назначению региональный сертификат на операцию по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ямальского отделения фонда «Защитники Отечества». «Тимур Проничев обратился за помощью в региональное отделение фонда. Во время службы он получил ранение и проходил реабилитацию в госпитале. К социальному координатору Елене Шарикадзе боец обратился за консультацией о дальнейшей реабилитации, а именно ринопластике», — сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Северянину помогли получить региональный сертификат и оказали помощь в подборе клиники по пластической хирургии. Бойцу уже провели небольшую операцию на носе в городской больнице. Летом ветеран боевых действий поедет в профильную клинику, где ему проведут заключительный этап по ринопластике. Ранее URA.RU сообщало о том, в ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) участнику спецоперации помогли использовать по назначению региональный сертификат на операцию по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ямальского отделения фонда «Защитники Отечества». «Тимур Проничев обратился за помощью в региональное отделение фонда. Во время службы он получил ранение и проходил реабилитацию в госпитале. К социальному координатору Елене Шарикадзе боец обратился за консультацией о дальнейшей реабилитации, а именно ринопластике», — сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Северянину помогли получить региональный сертификат и оказали помощь в подборе клиники по пластической хирургии. Бойцу уже провели небольшую операцию на носе в городской больнице. Летом ветеран боевых действий поедет в профильную клинику, где ему проведут заключительный этап по ринопластике. Ранее URA.RU сообщало о том, в ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества».