25 марта 2024

В ЯНАО раненому бойцу СВО нашли клинику для пластической хирургии

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Специализированный Центр онкодерматологии. Екатеринбург, госпиталь, каталка, больничный коридор, здоровье, медицина, обследование, больница, каталка больничная
В Ноябрьске участник СВО получил региональный сертификат на операцию по ринопластике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ноябрьске (ЯНАО) участнику спецоперации помогли использовать по назначению региональный сертификат на операцию по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ямальского отделения фонда «Защитники Отечества».

«Тимур Проничев обратился за помощью в региональное отделение фонда. Во время службы он получил ранение и проходил реабилитацию в госпитале. К социальному координатору Елене Шарикадзе боец обратился за консультацией о дальнейшей реабилитации, а именно ринопластике», — сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале.

Северянину помогли получить региональный сертификат и оказали помощь в подборе клиники по пластической хирургии. Бойцу уже провели небольшую операцию на носе в городской больнице. Летом ветеран боевых действий поедет в профильную клинику, где ему проведут заключительный этап по ринопластике.

Ранее URA.RU сообщало о том, в ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества».

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В Ноябрьске (ЯНАО) участнику спецоперации помогли использовать по назначению региональный сертификат на операцию по ринопластике. Об этом сообщает пресс-служба ямальского отделения фонда «Защитники Отечества». «Тимур Проничев обратился за помощью в региональное отделение фонда. Во время службы он получил ранение и проходил реабилитацию в госпитале. К социальному координатору Елене Шарикадзе боец обратился за консультацией о дальнейшей реабилитации, а именно ринопластике», — сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Северянину помогли получить региональный сертификат и оказали помощь в подборе клиники по пластической хирургии. Бойцу уже провели небольшую операцию на носе в городской больнице. Летом ветеран боевых действий поедет в профильную клинику, где ему проведут заключительный этап по ринопластике. Ранее URA.RU сообщало о том, в ЯНАО ветеран боевых действий получил компенсацию за ранение. В этом ему помогли социальные координаторы ямальского филиала фонда «Защитники Отечества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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