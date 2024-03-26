112 сообщил подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Арестован восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов родом из Киргизии. Отмечается, что тот женат и у него четверо детей. Об этом сообщает 112. «Алишер Касимов, восьмой фигурант дела о нападении на „Крокус“, женат. У него 4 детей», — передают авторы канала 112, ссылаясь на свой источник. Следствие требует арестовать Касимова. Семья подозреваемого уверена, что тот невиновен. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. Спустя время начали арестовывать и других фигурантов дела. Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов родом из Киргизии. Отмечается, что тот женат и у него четверо детей. Об этом сообщает 112. «Алишер Касимов, восьмой фигурант дела о нападении на „Крокус“, женат. У него 4 детей», — передают авторы канала 112, ссылаясь на свой источник. Следствие требует арестовать Касимова. Семья подозреваемого уверена, что тот невиновен. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. Спустя время начали арестовывать и других фигурантов дела. Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта.