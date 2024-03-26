112 сообщил подробности о восьмом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов родом из Киргизии. Отмечается, что тот женат и у него четверо детей. Об этом сообщает 112.
«Алишер Касимов, восьмой фигурант дела о нападении на „Крокус“, женат. У него 4 детей», — передают авторы канала 112, ссылаясь на свой источник. Следствие требует арестовать Касимова. Семья подозреваемого уверена, что тот невиновен.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. Спустя время начали арестовывать и других фигурантов дела. Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта.
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