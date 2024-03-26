СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

СК просит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Басманный суд, передает РИА Новости. «Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — сообщает пресс-служба суда. Ее заявление передает РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале погибло 139 человек. URA.RU приводило информацию о террористах и семи их пособниках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Басманный суд, передает РИА Новости. «Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — сообщает пресс-служба суда. Ее заявление передает РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале погибло 139 человек. URA.RU приводило информацию о террористах и семи их пособниках.