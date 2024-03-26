СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК просит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Басманный суд, передает РИА Новости.
«Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — сообщает пресс-служба суда. Ее заявление передает РИА Новости.
В ходе теракта в концертном зале погибло 139 человек. URA.RU приводило информацию о террористах и семи их пособниках.
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