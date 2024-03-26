СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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СК просит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Басманный суд, передает РИА Новости.

«Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — сообщает пресс-служба суда. Ее заявление передает РИА Новости.

В ходе теракта в концертном зале погибло 139 человек. URA.RU приводило информацию о террористах и семи их пособниках.

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Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Басманный суд, передает РИА Новости. «Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд», — сообщает пресс-служба суда. Ее заявление передает РИА Новости. В ходе теракта в концертном зале погибло 139 человек. URA.RU приводило информацию о террористах и семи их пособниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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