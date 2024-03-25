Арестованы трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фото

25 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Владелец авто Renault, его брат и отец пробудут в СИЗО до 22 мая. «Судом избранна мера пресечения, вовлеченным в организации теракта, в виде заключении под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. Заседание состоялось 25 марта. Четверо боевиков, устроивших стрельбу в «Крокусе», также поместили в СИЗО до 22 мая. Они признали свою вину. При теракте погибли 137 человек, более сотни ранены.