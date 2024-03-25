Арестован отец и двое его сыновей по обвинению в пособничестве террористам
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Владелец авто Renault, его брат и отец пробудут в СИЗО до 22 мая.
«Судом избранна мера пресечения, вовлеченным в организации теракта, в виде заключении под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. Заседание состоялось 25 марта.
Четверо боевиков, устроивших стрельбу в «Крокусе», также поместили в СИЗО до 22 мая. Они признали свою вину. При теракте погибли 137 человек, более сотни ранены.
Владелец «Рено», на котором передвигались террористы
Отец владельца «Рено»
Брат владельца «Рено»
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