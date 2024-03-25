Арестованы трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фото

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Арестован отец и двое его сыновей по обвинению в пособничестве террористам Фото:
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Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Владелец авто Renault, его брат и отец пробудут в СИЗО до 22 мая.

«Судом избранна мера пресечения, вовлеченным в организации теракта, в виде заключении под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. Заседание состоялось 25 марта.

Четверо боевиков, устроивших стрельбу в «Крокусе», также поместили в СИЗО до 22 мая. Они признали свою вину. При теракте погибли 137 человек, более сотни ранены.

Владелец «Рено», на котором передвигались террористы
Владелец «Рено», на котором передвигались террористы
Фото:
Отец владельца «Рено»
Отец владельца «Рено»
Фото:
Брат владельца «Рено»
Брат владельца «Рено»
Фото:

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Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Владелец авто Renault, его брат и отец пробудут в СИЗО до 22 мая. «Судом избранна мера пресечения, вовлеченным в организации теракта, в виде заключении под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года», — сообщили Суды общей юрисдикции Москвы. Заседание состоялось 25 марта. Четверо боевиков, устроивших стрельбу в «Крокусе», также поместили в СИЗО до 22 мая. Они признали свою вину. При теракте погибли 137 человек, более сотни ранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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