25 марта 2024

Власти ЯНАО нашли способ противодействия мошенникам

В ЯНАО жителям усложнят процедуру получения кредита онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ЯНАО ограничат получение онлайн-кредита из-за действий мошенников Фото:

Власти ЯНАО рассматривают возможность исключить выдачу онлайн-кредитов без участия сотрудников банков, чтобы избежать обмана жителей мошенниками. Вопрос поднимался на заседании совета по правопорядку под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. Это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Только с начала года в ЯНАО зарегистрировано 396 преступлений с использованием IT-технологий. По итогам прошлого года, каждое второе преступление в округе совершено дистанционным способом.

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Власти ЯНАО рассматривают возможность исключить выдачу онлайн-кредитов без участия сотрудников банков, чтобы избежать обмана жителей мошенниками. Вопрос поднимался на заседании совета по правопорядку под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. Это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Только с начала года в ЯНАО зарегистрировано 396 преступлений с использованием IT-технологий. По итогам прошлого года, каждое второе преступление в округе совершено дистанционным способом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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