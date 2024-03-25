Власти ЯНАО нашли способ противодействия мошенникам

Власти ЯНАО рассматривают возможность исключить выдачу онлайн-кредитов без участия сотрудников банков, чтобы избежать обмана жителей мошенниками. Вопрос поднимался на заседании совета по правопорядку под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. Это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Только с начала года в ЯНАО зарегистрировано 396 преступлений с использованием IT-технологий. По итогам прошлого года, каждое второе преступление в округе совершено дистанционным способом.
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