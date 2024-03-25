Власти ЯНАО нашли способ противодействия мошенникам

В ЯНАО жителям усложнят процедуру получения кредита онлайн

26 марта 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО ограничат получение онлайн-кредита из-за действий мошенников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти ЯНАО рассматривают возможность исключить выдачу онлайн-кредитов без участия сотрудников банков, чтобы избежать обмана жителей мошенниками. Вопрос поднимался на заседании совета по правопорядку под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. Это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Только с начала года в ЯНАО зарегистрировано 396 преступлений с использованием IT-технологий. По итогам прошлого года, каждое второе преступление в округе совершено дистанционным способом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО рассматривают возможность исключить выдачу онлайн-кредитов без участия сотрудников банков, чтобы избежать обмана жителей мошенниками. Вопрос поднимался на заседании совета по правопорядку под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. Это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Только с начала года в ЯНАО зарегистрировано 396 преступлений с использованием IT-технологий. По итогам прошлого года, каждое второе преступление в округе совершено дистанционным способом.