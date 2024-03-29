В Екатеринбурге академия РМК пополнилась элитным тренером

Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов пополнил ряды тренеров академии единоборств РМК. Об этом URA.RU рассказали представители организации.
«В состав тренерского штаба вошел профессиональный боксер и претендент на титул чемпиона мира по боксу Магомед Курбанов. Действующий боксер с мировым именем будет проводить только индивидуальные тренировки», — сказано в сообщении.
Спортсмен завоевывал титулы серебряного чемпиона Азии по версии WBC, чемпиона WBO среди молодежи и интерконтинентального чемпиона WBO. В марте 2024 года боксер провел поединок за звание чемпиона мира по версии WBA, в котором уступил сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову. На счету Курбанова 25 побед и одно поражение.
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