В Екатеринбурге академия РМК пополнилась элитным тренером

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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, курбанов магомед, манючи чарльз
Магомед Курбанов будет проводить индивидуальные тренировки Фото:

Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов пополнил ряды тренеров академии единоборств РМК. Об этом URA.RU рассказали представители организации.

«В состав тренерского штаба вошел профессиональный боксер и претендент на титул чемпиона мира по боксу Магомед Курбанов. Действующий боксер с мировым именем будет проводить только индивидуальные тренировки», — сказано в сообщении.

Спортсмен завоевывал титулы серебряного чемпиона Азии по версии WBC, чемпиона WBO среди молодежи и интерконтинентального чемпиона WBO. В марте 2024 года боксер провел поединок за звание чемпиона мира по версии WBA, в котором уступил сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову. На счету Курбанова 25 побед и одно поражение.

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Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов пополнил ряды тренеров академии единоборств РМК. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «В состав тренерского штаба вошел профессиональный боксер и претендент на титул чемпиона мира по боксу Магомед Курбанов. Действующий боксер с мировым именем будет проводить только индивидуальные тренировки», — сказано в сообщении. Спортсмен завоевывал титулы серебряного чемпиона Азии по версии WBC, чемпиона WBO среди молодежи и интерконтинентального чемпиона WBO. В марте 2024 года боксер провел поединок за звание чемпиона мира по версии WBA, в котором уступил сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову. На счету Курбанова 25 побед и одно поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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