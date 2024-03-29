В Екатеринбурге академия РМК пополнилась элитным тренером

29 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Магомед Курбанов будет проводить индивидуальные тренировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов пополнил ряды тренеров академии единоборств РМК. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «В состав тренерского штаба вошел профессиональный боксер и претендент на титул чемпиона мира по боксу Магомед Курбанов. Действующий боксер с мировым именем будет проводить только индивидуальные тренировки», — сказано в сообщении. Спортсмен завоевывал титулы серебряного чемпиона Азии по версии WBC, чемпиона WBO среди молодежи и интерконтинентального чемпиона WBO. В марте 2024 года боксер провел поединок за звание чемпиона мира по версии WBA, в котором уступил сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову. На счету Курбанова 25 побед и одно поражение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов пополнил ряды тренеров академии единоборств РМК. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «В состав тренерского штаба вошел профессиональный боксер и претендент на титул чемпиона мира по боксу Магомед Курбанов. Действующий боксер с мировым именем будет проводить только индивидуальные тренировки», — сказано в сообщении. Спортсмен завоевывал титулы серебряного чемпиона Азии по версии WBC, чемпиона WBO среди молодежи и интерконтинентального чемпиона WBO. В марте 2024 года боксер провел поединок за звание чемпиона мира по версии WBA, в котором уступил сопернику из Узбекистана Исраилу Мадримову. На счету Курбанова 25 побед и одно поражение.