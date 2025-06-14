Первый в России пятисекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«15 июня 2025 года первый в России пятисекционный трамвайный вагон модели 71-665 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) прибыл в Екатеринбург на финальную сборку», — сообщило предприятие в своем telegram-канале.
Новую модель трамвая 71-665 назвали «80 лет Победы». Его обкатка пройдет накануне промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в городе с 7 по 10 июля. Благодаря наличию кабин управления с обеих сторон, его эксплуатироваться на маршрутах, не оборудованных разворотными кольцами. Кроме того, увеличенная ширина проходов позволяет перевозить до 406 пассажиров.
Ранее администрация Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод, расположенный в Челябинской области, в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.
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