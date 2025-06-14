14 июня 2025
13 июня 2025

В Екатеринбург привезли первый в России пятисекционный трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трамвай после сборки выйдет на обкатку в городе
Новый трамвай после сборки выйдет на обкатку в городе Фото:

Первый в России пятисекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«15 июня 2025 года первый в России пятисекционный трамвайный вагон модели 71-665 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) прибыл в Екатеринбург на финальную сборку», — сообщило предприятие в своем telegram-канале. 

Новую модель трамвая 71-665 назвали «80 лет Победы». Его обкатка пройдет накануне промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в городе с 7 по 10 июля. Благодаря наличию кабин управления с обеих сторон, его эксплуатироваться на маршрутах, не оборудованных разворотными кольцами. Кроме того, увеличенная ширина проходов позволяет перевозить до 406 пассажиров.

Ранее администрация Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод, расположенный в Челябинской области, в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.

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Первый в России пятисекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «15 июня 2025 года первый в России пятисекционный трамвайный вагон модели 71-665 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) прибыл в Екатеринбург на финальную сборку», — сообщило предприятие в своем telegram-канале.  Новую модель трамвая 71-665 назвали «80 лет Победы». Его обкатка пройдет накануне промышленной выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдет в городе с 7 по 10 июля. Благодаря наличию кабин управления с обеих сторон, его эксплуатироваться на маршрутах, не оборудованных разворотными кольцами. Кроме того, увеличенная ширина проходов позволяет перевозить до 406 пассажиров. Ранее администрация Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод, расположенный в Челябинской области, в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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