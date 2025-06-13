13 июня 2025

Ребенок попал под колеса иномарки в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Школьник перебегал дорогу в неположенном месте Фото:

В Екатеринбурге в районе улицы 40-летия Октября иномарка сбила ребенка. Кадрами с места аварии поделились очевидцы.

«Ford Focus сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте», — цитирует слова свидетеля ДТП telegram-канал «Свет Екатеринбург». По словам очевидца, на вид ребенку около 10-12 лет. Его госпитализировали.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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В Екатеринбурге в районе улицы 40-летия Октября иномарка сбила ребенка. Кадрами с места аварии поделились очевидцы. «Ford Focus сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте», — цитирует слова свидетеля ДТП telegram-канал «Свет Екатеринбург». По словам очевидца, на вид ребенку около 10-12 лет. Его госпитализировали. В Госавтоинспекции Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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