Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
В Екатеринбурге в районе улицы 40-летия Октября иномарка сбила ребенка. Кадрами с места аварии поделились очевидцы.
«Ford Focus сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте», — цитирует слова свидетеля ДТП telegram-канал «Свет Екатеринбург». По словам очевидца, на вид ребенку около 10-12 лет. Его госпитализировали.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга URA.RU подтвердили факт происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
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