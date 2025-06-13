Екатеринбуржцы смогли увидеть трофейную американскую технику со специальной военной операции, рассекреченные архивные документы и попробовать полевую кашу. Мероприятие прошло в рамках остановки агитационного поезда-музея Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» на городском железнодорожном вокзале, рассказали на информацинном портале Свердловской области.
Главной темой экспозиции стал подвиг российских военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и в ходе СВО. «Обязательно необходимо посетить выставку архивных документов, которые ярко раскрывают подлинное лицо событий. Лично можно убедиться, что, как и 80 лет назад, мы боролись здесь с тем же врагом. Молодежь России должна это знать. Она — наше будущее», — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, обращаясь к посетителям.
В распоряжении гостей выставки были восемь тематических вагонов. За первые часы экспозицию посетили больше семи тысяч горожан.
В рамках акции прошло торжественное вступление в Юнармию более ста школьников. Молодым участникам движения из Байкаловского муниципального района и Верхотурского городского округа присвоили имена героев специальной военной операции — Артема Зверева и Алексея Тарасова. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов и угощением гостей полевой кухней.
Поезд-музей стартовал 19 апреля с Киевского вокзала в Москве. До 3 июля он посетит 74 населенных пункта по всей России, преодолев больше 33 тысяч километров.
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