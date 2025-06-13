13 июня 2025

Екатеринбуржцам показали трофейную технику с СВО и накормили полевой кашей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд прибыл в уральскую столицу в рамках патриотической акции
Поезд прибыл в уральскую столицу в рамках патриотической акции Фото:

Екатеринбуржцы смогли увидеть трофейную американскую технику со специальной военной операции, рассекреченные архивные документы и попробовать полевую кашу. Мероприятие прошло в рамках остановки агитационного поезда-музея Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» на городском железнодорожном вокзале, рассказали на информацинном портале Свердловской области. 

Главной темой экспозиции стал подвиг российских военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и в ходе СВО. «Обязательно необходимо посетить выставку архивных документов, которые ярко раскрывают подлинное лицо событий. Лично можно убедиться, что, как и 80 лет назад, мы боролись здесь с тем же врагом. Молодежь России должна это знать. Она — наше будущее», — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, обращаясь к посетителям.

В распоряжении гостей выставки были восемь тематических вагонов. За первые часы экспозицию посетили больше семи тысяч горожан. 

В рамках акции прошло торжественное вступление в Юнармию более ста школьников. Молодым участникам движения из Байкаловского муниципального района и Верхотурского городского округа присвоили имена героев специальной военной операции — Артема Зверева и Алексея Тарасова. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов и угощением гостей полевой кухней.

Поезд-музей стартовал 19 апреля с Киевского вокзала в Москве. До 3 июля он посетит 74 населенных пункта по всей России, преодолев больше 33 тысяч километров. 

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Екатеринбуржцы смогли увидеть трофейную американскую технику со специальной военной операции, рассекреченные архивные документы и попробовать полевую кашу. Мероприятие прошло в рамках остановки агитационного поезда-музея Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» на городском железнодорожном вокзале, рассказали на информацинном портале Свердловской области.  Главной темой экспозиции стал подвиг российских военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и в ходе СВО. «Обязательно необходимо посетить выставку архивных документов, которые ярко раскрывают подлинное лицо событий. Лично можно убедиться, что, как и 80 лет назад, мы боролись здесь с тем же врагом. Молодежь России должна это знать. Она — наше будущее», — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, обращаясь к посетителям. В распоряжении гостей выставки были восемь тематических вагонов. За первые часы экспозицию посетили больше семи тысяч горожан.  В рамках акции прошло торжественное вступление в Юнармию более ста школьников. Молодым участникам движения из Байкаловского муниципального района и Верхотурского городского округа присвоили имена героев специальной военной операции — Артема Зверева и Алексея Тарасова. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов и угощением гостей полевой кухней. Поезд-музей стартовал 19 апреля с Киевского вокзала в Москве. До 3 июля он посетит 74 населенных пункта по всей России, преодолев больше 33 тысяч километров. 
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