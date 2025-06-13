В Екатеринбурге у дома №55 на улице Калинина водитель FORD сбил 9-летнего ребенка. Как позже уточнили в областной Госавтоинспекции, 39-летний мужчина был пьян, а пострадавший мальчик был госпитализирован с переломами ног в детскую городскую клиническую больницу №9.
«Проведенная процедура освидетельствования на трезвость показала у мужчины наличие 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам автомобилист пояснил полицейским, что возвращался домой с рыбалки, где накануне употреблял спиртосодержащие напитки», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Известно, что пострадавший мальчик пошел с друзьями в магазин и решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его мать в этот момент гуляла во дворе с младшими детьми. По ее словам, ранее сын ПДД не нарушал.
Водитель привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отсутствие страхового полиса. Также сотрудники ГИБДД проведут проверку в образовательном учреждении, где учится пострадавший, на предмет обучения детей правилам безопасности на дороге.
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