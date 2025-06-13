13 июня 2025

Пьяный водитель снес ребенка в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина возвращался домой с рыбалки
Мужчина возвращался домой с рыбалки Фото:

В Екатеринбурге у дома №55 на улице Калинина водитель FORD сбил 9-летнего ребенка. Как позже уточнили в областной Госавтоинспекции, 39-летний мужчина был пьян, а пострадавший мальчик был госпитализирован с переломами ног в детскую городскую клиническую больницу №9.

«Проведенная процедура освидетельствования на трезвость показала у мужчины наличие 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам автомобилист пояснил полицейским, что возвращался домой с рыбалки, где накануне употреблял спиртосодержащие напитки», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Известно, что пострадавший мальчик пошел с друзьями в магазин и решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его мать в этот момент гуляла во дворе с младшими детьми. По ее словам, ранее сын ПДД не нарушал.

Водитель привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отсутствие страхового полиса. Также сотрудники ГИБДД проведут проверку в образовательном учреждении, где учится пострадавший, на предмет обучения детей правилам безопасности на дороге.

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В Екатеринбурге у дома №55 на улице Калинина водитель FORD сбил 9-летнего ребенка. Как позже уточнили в областной Госавтоинспекции, 39-летний мужчина был пьян, а пострадавший мальчик был госпитализирован с переломами ног в детскую городскую клиническую больницу №9. «Проведенная процедура освидетельствования на трезвость показала у мужчины наличие 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам автомобилист пояснил полицейским, что возвращался домой с рыбалки, где накануне употреблял спиртосодержащие напитки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Известно, что пострадавший мальчик пошел с друзьями в магазин и решил перебежать дорогу в неположенном месте. Его мать в этот момент гуляла во дворе с младшими детьми. По ее словам, ранее сын ПДД не нарушал. Водитель привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отсутствие страхового полиса. Также сотрудники ГИБДД проведут проверку в образовательном учреждении, где учится пострадавший, на предмет обучения детей правилам безопасности на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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