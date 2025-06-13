На улицах Екатеринбурга был замечен ярко-жёлтый Chevrolet Camaro 2017 года в кузове кабриолет. Этот американский маслкар — один из самых узнаваемых спорткаров последних лет, который стоит от 3,5 до 6,5 миллиона рублей. Фото автомобиля появилось в соцсетях.
Эта модель Chevrolet Camaro 2.0 Turbo оснащена мощными бензиновыми двигателями мощностью 278 лошадиных сил и отличается агрессивным дизайном. Машина разгоняется до 100 километров в час примерно за шесть секунд и имеет задний привод. Эта модель Chevrolet Camaro является культовым маслкаром в Северной Америке, а для российских дорог является редкостью.
Стоимость подобных моделей на вторичном рынке может составлять от 3,5 до 6,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации и состояния. Фото автомобиля опубликовано в telegram-канале «Shashki Ekb».
Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.
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