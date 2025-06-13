Около 30 тысяч екатеринбуржцев решили провести субботу на концерте группы «Ленинград». Коллектив приехал с гастролями на Урал впервые с 2019 года и собрал целый стадион. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
Концерт задержали на 30 минут из-за того, что группа ждала, когда все поклонники смогут зайти на «Екатеринбург-Арену». Ровно в 20:30 на сцене прозвучали первые аккорды. Слушателей радовали как новыми песнями, так и знакомыми всем хитами: WWW, «Экспонат», «Супергуд», i_$uss, «В Питере — пить» и другими композициями, которые не раз взрывали чарты.
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