13 июня 2025

«Ленинград» закатил на «Екатеринбург-Арене» грандиозное шоу. Фото, видео

Группа «Ленинград» отыграла концерт в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы "Ленинград" в Екатеринбург-Арена. Екатеринбург
Сергей Шнуров завел публику Фото:

Около 30 тысяч екатеринбуржцев решили провести субботу на концерте группы «Ленинград». Коллектив приехал с гастролями на Урал впервые с 2019 года и собрал целый стадион. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Концерт задержали на 30 минут из-за того, что группа ждала, когда все поклонники смогут зайти на «Екатеринбург-Арену». Ровно в 20:30 на сцене прозвучали первые аккорды. Слушателей радовали как новыми песнями, так и знакомыми всем хитами: WWW, «Экспонат», «Супергуд», i_$uss, «В Питере — пить» и другими композициями, которые не раз взрывали чарты.

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Около 30 тысяч екатеринбуржцев решили провести субботу на концерте группы «Ленинград». Коллектив приехал с гастролями на Урал впервые с 2019 года и собрал целый стадион. Как это было — в фоторепортаже URA.RU. Концерт задержали на 30 минут из-за того, что группа ждала, когда все поклонники смогут зайти на «Екатеринбург-Арену». Ровно в 20:30 на сцене прозвучали первые аккорды. Слушателей радовали как новыми песнями, так и знакомыми всем хитами: WWW, «Экспонат», «Супергуд», i_$uss, «В Питере — пить» и другими композициями, которые не раз взрывали чарты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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