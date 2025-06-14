В Екатеринбурге пропала 14-летняя Виктория Шаймарданова. Ее местоположение неизвестно с 8 июня, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Шаймарданова Виктория Эдуардовна, 14 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Виктории — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы до пояса и серо-зеленые глаза. На момент пропажи девушка была одета в кофту розового цвета с узорами «сердечки» и капюшоном, на котором есть «ушки», широкие джинсы темно-розового цвета, кроссовки розового цвета и кепку черного цвета с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой была сумка через плечо розового цвета и рюкзак зеленого цвета с аниме значком.
Поиском пропавшей занимается отдел полиции №12 Управления МВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел девушку или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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