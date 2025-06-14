14 июня 2025
13 июня 2025

Неделю назад в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку не могут найти уже неделю (архивное фото)
Девушку не могут найти уже неделю (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 14-летняя Виктория Шаймарданова. Ее местоположение неизвестно с 8 июня, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Шаймарданова Виктория Эдуардовна, 14 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Виктории — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы до пояса и серо-зеленые глаза. На момент пропажи девушка была одета в кофту розового цвета с узорами «сердечки» и капюшоном, на котором есть «ушки», широкие джинсы темно-розового цвета, кроссовки розового цвета и кепку черного цвета с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой была сумка через плечо розового цвета и рюкзак зеленого цвета с аниме значком.

Поиском пропавшей занимается отдел полиции №12 Управления МВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел девушку или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 14-летняя Виктория Шаймарданова. Ее местоположение неизвестно с 8 июня, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Шаймарданова Виктория Эдуардовна, 14 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Виктории — 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы до пояса и серо-зеленые глаза. На момент пропажи девушка была одета в кофту розового цвета с узорами «сердечки» и капюшоном, на котором есть «ушки», широкие джинсы темно-розового цвета, кроссовки розового цвета и кепку черного цвета с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой была сумка через плечо розового цвета и рюкзак зеленого цвета с аниме значком. Поиском пропавшей занимается отдел полиции №12 Управления МВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел девушку или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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