13 июня 2025

Цены на такси в Екатеринбурге взлетели из-за концерта Шнурова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены подскочили из-за концерта группы «Ленинград»
Цены подскочили из-за концерта группы «Ленинград» Фото:

В Екатеринбурге после концерта группы «Ленинград» выросли тарифы на услуги такси. Как сообщили читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась в несколько раз.

«Цены на такси взлетели. Обычно 300 рублей до Втузгородка уехать стоит», — передает собеседник агенства. Также значительно поднялась стоимость проезда до центральных улиц города. До Большакова проезд стоит в районе 350 рублей, однако после концерта цены заметно подскочили. Также подорожал проезд до основания проспекта Космонавтов. Раньше на такси можно было доехать за 400 рублей, но сейчас цены доходят до 700 рублей.

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В Екатеринбурге после концерта группы «Ленинград» выросли тарифы на услуги такси. Как сообщили читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась в несколько раз. «Цены на такси взлетели. Обычно 300 рублей до Втузгородка уехать стоит», — передает собеседник агенства. Также значительно поднялась стоимость проезда до центральных улиц города. До Большакова проезд стоит в районе 350 рублей, однако после концерта цены заметно подскочили. Также подорожал проезд до основания проспекта Космонавтов. Раньше на такси можно было доехать за 400 рублей, но сейчас цены доходят до 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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