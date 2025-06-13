В Екатеринбурге после концерта группы «Ленинград» выросли тарифы на услуги такси. Как сообщили читатели URA.RU, стоимость поездок увеличилась в несколько раз.
«Цены на такси взлетели. Обычно 300 рублей до Втузгородка уехать стоит», — передает собеседник агенства. Также значительно поднялась стоимость проезда до центральных улиц города. До Большакова проезд стоит в районе 350 рублей, однако после концерта цены заметно подскочили. Также подорожал проезд до основания проспекта Космонавтов. Раньше на такси можно было доехать за 400 рублей, но сейчас цены доходят до 700 рублей.
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