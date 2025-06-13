Группа «Ленинград» вернулась к гастролям впервые за шесть лет
Порядка 20 тысяч фанатов собрались на «Екатеринбург Арене» ради концерта группы «Ленинград». Из-за того, что не все успели занять свои места, солист Сергей Шнуров перенес начало концерта на 30 минут.
«Сюда прошло 20 тысяч, должны еще десять зайти. Ждем буквально полчаса, чтобы никому не было обидно и начинаем. Играть будем долго и вовсю мощь», — объявил артист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!