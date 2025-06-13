13 июня 2025

Больше 20 тысяч человек собрались на главном стадионе Екатеринбурга ради концерта Шнурова. Видео

Группа «Ленинград» приехала с концертом в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «Ленинград» вернулась к гастролям впервые за шесть лет
Группа «Ленинград» вернулась к гастролям впервые за шесть лет Фото:

Порядка 20 тысяч фанатов собрались на «Екатеринбург Арене» ради концерта группы «Ленинград». Из-за того, что не все успели занять свои места, солист Сергей Шнуров перенес начало концерта на 30 минут.

«Сюда прошло 20 тысяч, должны еще десять зайти. Ждем буквально полчаса, чтобы никому не было обидно и начинаем. Играть будем долго и вовсю мощь», — объявил артист.

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Порядка 20 тысяч фанатов собрались на «Екатеринбург Арене» ради концерта группы «Ленинград». Из-за того, что не все успели занять свои места, солист Сергей Шнуров перенес начало концерта на 30 минут. «Сюда прошло 20 тысяч, должны еще десять зайти. Ждем буквально полчаса, чтобы никому не было обидно и начинаем. Играть будем долго и вовсю мощь», — объявил артист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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