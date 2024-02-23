23 февраля 2024

Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Встреча боксеров запланирована на 8 марта (архивное фото) Фото:

Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь все готово, я готов, даем газ!» — передает слова Курбанова пресс-служба.

Встреча боксеров запланирована на 8 марта в Саудовской Аравии, сообщили в Академии единоборств. Отмечается, что титул чемпиона мира долго принадлежал американцу Джермеллу Чарло, однако перешел к другим боксерам из-за смены весовой категории. В настоящее время пояс вакантен, а Курбанов и Мадримов лидируют в рейтинге без поражений.

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Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь все готово, я готов, даем газ!» — передает слова Курбанова пресс-служба. Встреча боксеров запланирована на 8 марта в Саудовской Аравии, сообщили в Академии единоборств. Отмечается, что титул чемпиона мира долго принадлежал американцу Джермеллу Чарло, однако перешел к другим боксерам из-за смены весовой категории. В настоящее время пояс вакантен, а Курбанов и Мадримов лидируют в рейтинге без поражений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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