Встреча боксеров запланирована на 8 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь все готово, я готов, даем газ!» — передает слова Курбанова пресс-служба.

Встреча боксеров запланирована на 8 марта в Саудовской Аравии, сообщили в Академии единоборств. Отмечается, что титул чемпиона мира долго принадлежал американцу Джермеллу Чарло, однако перешел к другим боксерам из-за смены весовой категории. В настоящее время пояс вакантен, а Курбанов и Мадримов лидируют в рейтинге без поражений.