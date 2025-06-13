13 июня 2025

Поля земляники поспели в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане рассказали, где можно найти спелые ягоды
Свердловчане рассказали, где можно найти спелые ягоды Фото:

В Свердловской области начался сезон земляники. Кадрами ягодного урожая делятся местные жители.

«Сезон по сбору ягод наконец открыли. Землянику собирали в основном на открытом месте, в лесу еще зеленая», — делятся свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».

Найти ягоды, как отмечают любители тихой охоты, можно в Аргаяшском районе. Также спелую землянику можно собрать у озера Таватуй.

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В Свердловской области начался сезон земляники. Кадрами ягодного урожая делятся местные жители. «Сезон по сбору ягод наконец открыли. Землянику собирали в основном на открытом месте, в лесу еще зеленая», — делятся свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Найти ягоды, как отмечают любители тихой охоты, можно в Аргаяшском районе. Также спелую землянику можно собрать у озера Таватуй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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