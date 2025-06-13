Свердловчане рассказали, где можно найти спелые ягоды
В Свердловской области начался сезон земляники. Кадрами ягодного урожая делятся местные жители.
«Сезон по сбору ягод наконец открыли. Землянику собирали в основном на открытом месте, в лесу еще зеленая», — делятся свердловчане в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».
Найти ягоды, как отмечают любители тихой охоты, можно в Аргаяшском районе. Также спелую землянику можно собрать у озера Таватуй.
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