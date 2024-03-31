Африканцы посетили курганское предприятие по добыче урана. Фото

01 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Африканцам показали экологичный метод добычи урана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители СМИ из Республики Намибия приехали с визитом на производство АО «Далур» в Курганской области, чтобы познакомиться с с самым экологически чистым способом добычи урана. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба АО «Далур» — компания, которая входит в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». «Журналисты из Республики Намибия посетили производственную площадку АО „Далур“ в Курганской области. Визит прошел по окончании Международного форума „АТОМЭКСПО-2024“, на котором обсуждался российский проект по добычи урана в Намибии, и был организован при поддержке АО „Ураниум Уан Груп“ и Горнорудного дивизиона Росатома. Гости ознакомились с производственной цепочкой добывающего предприятия: посетили полигоны подземного выщелачивания, локальную сорбционную установку, главный технологический корпус, где выпускают готовый продукт», — сообщила пресс-служба «Далур». Во время прохождения производства, как сообщила пресс-служба, генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров отметил перед журналистами, что скважинное подземное выщелачивание (СПВ), которым занимаются на предприятии, является самым экологически чистым способом отработки месторождений. По словам гендиректора, при данном способе горнорудная масса не вынимается из недр, тем самым не меняя их геологического состояния. Кроме того не происходит оседание и повреждения поверхности. «Также не требуются отвалы горных пород и хвостохранилища, дробление, сортировка и сепарация руды. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей (радий и радон не извлекаются на поверхность), персонал предприятия не контактирует с радиоактивными компонентами» — рассказал Динис Ежуров. В безопасности метода африканцы смогли убедиться лично, как рассказали в пресс-службе. Кроме производственной части, гости из Намибии посетили МБОУ «Уксянская СОШ», которая была построена при финансовой поддержке «Далур». «Журналист крупнейшей ежедневной газеты „The Namibian“ Дуайт Линкс от лица всей делегации поблагодарил за организованную встречу и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие. Он подчеркнул, что добыча урана имеет важное значение для экономики африканской страны», — поделилась пресс-служба АО «Далур». Представители африканских СМИ поблагодарили за встречу Фото: пресс-служба АО «Далур» Кроме предприятия африканцы посетили школу Фото: пресс-служба АО «Далур» На предприятии делегация узнала об особенностях добычи урана Фото: пресс-служба АО «Далур» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители СМИ из Республики Намибия приехали с визитом на производство АО «Далур» в Курганской области, чтобы познакомиться с с самым экологически чистым способом добычи урана. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба АО «Далур» — компания, которая входит в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». «Журналисты из Республики Намибия посетили производственную площадку АО „Далур“ в Курганской области. Визит прошел по окончании Международного форума „АТОМЭКСПО-2024“, на котором обсуждался российский проект по добычи урана в Намибии, и был организован при поддержке АО „Ураниум Уан Груп“ и Горнорудного дивизиона Росатома. Гости ознакомились с производственной цепочкой добывающего предприятия: посетили полигоны подземного выщелачивания, локальную сорбционную установку, главный технологический корпус, где выпускают готовый продукт», — сообщила пресс-служба «Далур». Во время прохождения производства, как сообщила пресс-служба, генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров отметил перед журналистами, что скважинное подземное выщелачивание (СПВ), которым занимаются на предприятии, является самым экологически чистым способом отработки месторождений. По словам гендиректора, при данном способе горнорудная масса не вынимается из недр, тем самым не меняя их геологического состояния. Кроме того не происходит оседание и повреждения поверхности. «Также не требуются отвалы горных пород и хвостохранилища, дробление, сортировка и сепарация руды. Природная радиоактивность рудного тела остается глубоко под землей (радий и радон не извлекаются на поверхность), персонал предприятия не контактирует с радиоактивными компонентами» — рассказал Динис Ежуров. В безопасности метода африканцы смогли убедиться лично, как рассказали в пресс-службе. Кроме производственной части, гости из Намибии посетили МБОУ «Уксянская СОШ», которая была построена при финансовой поддержке «Далур». «Журналист крупнейшей ежедневной газеты „The Namibian“ Дуайт Линкс от лица всей делегации поблагодарил за организованную встречу и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие. Он подчеркнул, что добыча урана имеет важное значение для экономики африканской страны», — поделилась пресс-служба АО «Далур».