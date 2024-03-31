Чем грозят тюменцам и кому выгодны новые правила эвакуации автомобилей

С 1 апреля тюменцам грозят дополнительные траты при эвакуации авто

01 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Эвакуированную машину можно будет забрать лишь тогда, когда обнаруживший нарушение экипаж ДПС приедет на место Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 апреля в Тюмени введен новый алгоритм эвакуации автомобилей, водители которых припарковались в неположенном месте. Раньше обнаружив, что вашу машину увезли на штрафстоянку, нужно было приехать туда, получить протокол и забрать ее. Но теперь придется ждать экипаж ДПС на месте, а уже после ехать за машиной. Горожане обеспокоены такими изменениями. Многие считают, что их пролоббировала компания, которая занимается эвакуацией, чтобы получать больше денег за простой машин на стоянке. Однако, как рассказали URA.RU в ООО «Ветеран», занимающемся эвакуацией, новые правила стали неожиданностью и для них тоже. Более того, они не только не принесут компании больше прибыли, но и поставили ее на грань разорения. Подробности — в материале нашего агентства. Сколько по времени придется ждать ДПС на месте нарушения — неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нет машины? Ждите Как ранее сообщило УГИБДД по Тюменской области, с 1 апреля водитель, автомобиль которого эвакуировали, для оформления административного нарушения должен ждать на месте отряд ДПС. Причем именно тот, который первоначально заметил нарушение. Когда экипаж подъедет и выдаст нужные бумаги, человек сможет поехать и забрать свою машину. В ведомстве такой алгоритм обосновали оптимизацией. Само собой, оплатить придется не только штраф, но и время нахождения машины на штрафстоянке. Однако у горожан, активно высказывающихся в соцсетях, появился вопрос: а сколько придется ждать экипаж? «На холоде, под дождем и ветром нужно ждать наряд на месте эвакуации?» — удивился Дмитрий Соколов. Сообщение он оставил в комментариях в telegram-канале УГИБДД региона. «Просто пролоббировали кормушку а-ля штрафстоянки и усложнили жизнь экипажам. А учитывая, что их больше и не станет, значит еще больше забрали их от самого важного занятия — контроля за порядком на дорогах», — высказал там же свое мнение пользователь с ником «Илья». «Это сколько инспекторов надо? И сколько ждать придется их?» — спросил Тимур Туйчин, но уже в комментариях группы «Госавтоинспекция Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Новые правила невыгодны ни водителям, ни эвакуаторщикам Фото: Ася Бронникова © URA.RU Кому это нужно? Увеличивать время нахождения машины на штрафстоянке могут и другие факторы. Все это, на первый взгляд, играет на руку компании, которая эвакуирует автомобили (в Тюмени это ООО «Ветеран»), ведь так она сможет заработать больше. URA.RU обратилось за комментарием в фирму, однако там пояснили, что новый алгоритм не устраивает и их тоже. Более того — в ближайшее время он приведет компанию к закрытию. «Мы сами узнали об изменениях по „сарафанному“ радио. По нашим данным, даже „Тюменьгортранс“ никто официально не предупреждал. На стоянке всегда присутствуют сотрудники ГИБДД. И вот нам, неофициально, сообщили, что с понедельника 1 апреля инспекторы тут находиться не будут. Ранее ГИБДД выделяла экипажи, за ними закреплялись эвакуаторы, таким тандемом мы выезжали в город и по сообщениям граждан. Теперь инспекторы будут выявлять нарушения просто по маршруту патрулирования. Заметили — не заметили, выполняя и другие задачи», — рассказал URA.RU замдиректора ООО «Ветеран» Павел Новопашин. За полдня в Тюмени не эвакуировали ни одного авто Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Падение на 100% Такой подход, по мнению замруководителя, значительно снизит число эвакуаций. А это, в свою очередь, напрямую ударит по доходу компании. Ситуация стоит настолько остро, что для закрытия фирмы хватит нескольких дней простоя. Зарплаты людям платить будет нечем. «Мы не знаем, сколько экипажей выводить ежедневно. Не можем предсказать, сколько авто будет эвакуировано. Не так давно мы с трудом собрали команду, у нас есть люди, которые могут и хотят работать. Но теперь мы им обещать ничего не можем. К примеру, 1 апреля к 14:00 было эвакуировано ноль автомобилей. Обычно в понедельник их, в среднем, бывает 17. Падение на 100%. Это к вопросу о том, может ли это быть нам выгодно», — говорит Новопашин. По его словам, на поиск нового подрядчика и заключение с ним контракта, в случае закрытия «Ветерана», уйдет минимум три месяца. А пока исполнителя не будет, на парковках в городе и во дворах, а также у учреждений настанет коллапс. «В Тюмени нет компаний, которые могли бы с нами конкурировать. С таким количеством техники, с правильно подобранным участком под стоянку. Возможно, у кого-то есть планы на то, чтобы на наше место пришла иногородняя фирма. Но утверждать этого не можем. А если в городе не будет эвакуационной службы, то куда будут отправлять, к примеру, машины остановленных нетрезвых водителей? Отдавать им обратно, чтобы они опять садились за руль?» — отметил замдиректора. В тех случаях, когда машину все же увезут, заплатить за ее возврат придется ощутимо больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Затраты водителей увеличатся Разделяют в «Ветеране» и беспокойство тюменцев. Экипажи ДПС не будут ждать виновников на месте, у них есть и другая работа. А еще у правоохранителей могут быть обед или пересменка. «Людям придется ждать инспекторов под дождем, снегом или ветром, на жаре. Одним, или с детьми. А если документы на авто в машине? Нужно съездить на стоянку, забрать их, приехать обратно, оформиться и снова приехать на стоянку. Затраты немалые. А если эвакуация была из Рощино? Плюс „капает“ время за нахождение машины на нашей территории. Такое никому не нравится, мы понимаем», — говорят в компании. Договор на услуги по эвакуации заключен между властями Тюмени и ООО «Ветеран». Но есть в документах и третья сторона. А именно — УМВД по Тюменской области. Именно с ним у мэрии также есть соглашение (имеется в распоряжении URA.RU). Согласно ему, правоохранители взаимодействуют с исполнителем контракта, а именно: ежедневно отправляют сотрудников на стоянку, для оформления разрешений на выдачу автомобилей. Другая часть инспекторов выезжает в город с закрепленными эвакуаторами. Новый алгоритм приведет к нарушению соглашения. URA.RU запросило комментарий по этому поводу в мэрии Тюмени и УМВД региона. Также запрос направлен в УГИБДД по Тюменской области. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 апреля в Тюмени введен новый алгоритм эвакуации автомобилей, водители которых припарковались в неположенном месте. Раньше обнаружив, что вашу машину увезли на штрафстоянку, нужно было приехать туда, получить протокол и забрать ее. Но теперь придется ждать экипаж ДПС на месте, а уже после ехать за машиной. Горожане обеспокоены такими изменениями. Многие считают, что их пролоббировала компания, которая занимается эвакуацией, чтобы получать больше денег за простой машин на стоянке. Однако, как рассказали URA.RU в ООО «Ветеран», занимающемся эвакуацией, новые правила стали неожиданностью и для них тоже. Более того, они не только не принесут компании больше прибыли, но и поставили ее на грань разорения. Подробности — в материале нашего агентства. Нет машины? Ждите Как ранее сообщило УГИБДД по Тюменской области, с 1 апреля водитель, автомобиль которого эвакуировали, для оформления административного нарушения должен ждать на месте отряд ДПС. Причем именно тот, который первоначально заметил нарушение. Когда экипаж подъедет и выдаст нужные бумаги, человек сможет поехать и забрать свою машину. В ведомстве такой алгоритм обосновали оптимизацией. Само собой, оплатить придется не только штраф, но и время нахождения машины на штрафстоянке. Однако у горожан, активно высказывающихся в соцсетях, появился вопрос: а сколько придется ждать экипаж? Кому это нужно? Увеличивать время нахождения машины на штрафстоянке могут и другие факторы. Все это, на первый взгляд, играет на руку компании, которая эвакуирует автомобили (в Тюмени это ООО «Ветеран»), ведь так она сможет заработать больше. URA.RU обратилось за комментарием в фирму, однако там пояснили, что новый алгоритм не устраивает и их тоже. Более того — в ближайшее время он приведет компанию к закрытию. «Мы сами узнали об изменениях по „сарафанному“ радио. По нашим данным, даже „Тюменьгортранс“ никто официально не предупреждал. На стоянке всегда присутствуют сотрудники ГИБДД. И вот нам, неофициально, сообщили, что с понедельника 1 апреля инспекторы тут находиться не будут. Ранее ГИБДД выделяла экипажи, за ними закреплялись эвакуаторы, таким тандемом мы выезжали в город и по сообщениям граждан. Теперь инспекторы будут выявлять нарушения просто по маршруту патрулирования. Заметили — не заметили, выполняя и другие задачи», — рассказал URA.RU замдиректора ООО «Ветеран» Павел Новопашин. Падение на 100% Такой подход, по мнению замруководителя, значительно снизит число эвакуаций. А это, в свою очередь, напрямую ударит по доходу компании. Ситуация стоит настолько остро, что для закрытия фирмы хватит нескольких дней простоя. Зарплаты людям платить будет нечем. По его словам, на поиск нового подрядчика и заключение с ним контракта, в случае закрытия «Ветерана», уйдет минимум три месяца. А пока исполнителя не будет, на парковках в городе и во дворах, а также у учреждений настанет коллапс. «В Тюмени нет компаний, которые могли бы с нами конкурировать. С таким количеством техники, с правильно подобранным участком под стоянку. Возможно, у кого-то есть планы на то, чтобы на наше место пришла иногородняя фирма. Но утверждать этого не можем. А если в городе не будет эвакуационной службы, то куда будут отправлять, к примеру, машины остановленных нетрезвых водителей? Отдавать им обратно, чтобы они опять садились за руль?» — отметил замдиректора. Затраты водителей увеличатся Разделяют в «Ветеране» и беспокойство тюменцев. Экипажи ДПС не будут ждать виновников на месте, у них есть и другая работа. А еще у правоохранителей могут быть обед или пересменка. Договор на услуги по эвакуации заключен между властями Тюмени и ООО «Ветеран». Но есть в документах и третья сторона. А именно — УМВД по Тюменской области. Именно с ним у мэрии также есть соглашение (имеется в распоряжении URA.RU). Согласно ему, правоохранители взаимодействуют с исполнителем контракта, а именно: ежедневно отправляют сотрудников на стоянку, для оформления разрешений на выдачу автомобилей. Другая часть инспекторов выезжает в город с закрепленными эвакуаторами. Новый алгоритм приведет к нарушению соглашения. URA.RU запросило комментарий по этому поводу в мэрии Тюмени и УМВД региона. Также запрос направлен в УГИБДД по Тюменской области. Ответы ожидаются.