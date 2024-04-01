Пермяк спрятался под кроватью, чтобы не платить алименты

02 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Мужчина накопил крупный долг по алиментам Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Кудымкара попытался скрыться от судебных приставов под кроватью. Мужчина задолжал своему 17-летнему сыну алименты на сумму 235 тысяч рублей и не явился на заседание суда. Тогда приставы пришли к нему домой и обнаружили должника под матрасом. «Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю прибыли по мету проживания подсудимого. Там их встретила сожительница должника, которая отрапортовала, что мужчина уже неделю не появлялся дома. При этом женщина красноречиво поглядывала в сторону кровати. Работники органа принудительного исполнения стянули со спального места матрас и обнаружили под ним пару голых пяток. Вскоре из-под мебели показался и их владелец. Им оказался разыскиваемый должник», — сообщили в пресс-службе ведомства. Судебные приставы посчитали, что должник препятствует выполнению их работы. Мужчине к уголовному наказанию добавили административное правонарушение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кудымкара попытался скрыться от судебных приставов под кроватью. Мужчина задолжал своему 17-летнему сыну алименты на сумму 235 тысяч рублей и не явился на заседание суда. Тогда приставы пришли к нему домой и обнаружили должника под матрасом. «Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю прибыли по мету проживания подсудимого. Там их встретила сожительница должника, которая отрапортовала, что мужчина уже неделю не появлялся дома. При этом женщина красноречиво поглядывала в сторону кровати. Работники органа принудительного исполнения стянули со спального места матрас и обнаружили под ним пару голых пяток. Вскоре из-под мебели показался и их владелец. Им оказался разыскиваемый должник», — сообщили в пресс-службе ведомства. Судебные приставы посчитали, что должник препятствует выполнению их работы. Мужчине к уголовному наказанию добавили административное правонарушение.