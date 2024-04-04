В Тюмени четырехлетний ребенок попал под колеса машины. Фото

04 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Ребенок попала под колеса авто на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля под колеса иномарки попала четырехлетняя девочка. По информации областного Управления ГИБДД, ребенок вместе со старшей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу. «Сегодня вечером автомобилем Volkswagen в Тюмени на улице Чаплина сбита четырехлетняя девочка. По предварительным данным, она в сопровождении старшей сестры переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщается в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находился восемнадцатилетний водитель, севший за руль менее месяца назад. С ее слов, она не заметила детей, пересекающих дорогу. Ребенок, попавший под колеса авто получила травму ноги. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка вместе с сестрой переходили дорогу по пешеходному переходу telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля под колеса иномарки попала четырехлетняя девочка. По информации областного Управления ГИБДД, ребенок вместе со старшей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу. «Сегодня вечером автомобилем Volkswagen в Тюмени на улице Чаплина сбита четырехлетняя девочка. По предварительным данным, она в сопровождении старшей сестры переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщается в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находился восемнадцатилетний водитель, севший за руль менее месяца назад. С ее слов, она не заметила детей, пересекающих дорогу. Ребенок, попавший под колеса авто получила травму ноги. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.