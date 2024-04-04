В Тюмени четырехлетний ребенок попал под колеса машины. Фото

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Ребенок попала под колеса авто на пешеходном переходе Фото:

В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля под колеса иномарки попала четырехлетняя девочка. По информации областного Управления ГИБДД, ребенок вместе со старшей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу.

«Сегодня вечером автомобилем Volkswagen в Тюмени на улице Чаплина сбита четырехлетняя девочка. По предварительным данным, она в сопровождении старшей сестры переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За рулем иномарки находился восемнадцатилетний водитель, севший за руль менее месяца назад. С ее слов, она не заметила детей, пересекающих дорогу. Ребенок, попавший под колеса авто получила травму ноги. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Девочка вместе с сестрой переходили дорогу по пешеходному переходу
Девочка вместе с сестрой переходили дорогу по пешеходному переходу
Фото:

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В Тюмени на улице Чаплина вечером 4 апреля под колеса иномарки попала четырехлетняя девочка. По информации областного Управления ГИБДД, ребенок вместе со старшей сестрой переходила дорогу по пешеходному переходу. «Сегодня вечером автомобилем Volkswagen в Тюмени на улице Чаплина сбита четырехлетняя девочка. По предварительным данным, она в сопровождении старшей сестры переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщается в telegram-канале ведомства. За рулем иномарки находился восемнадцатилетний водитель, севший за руль менее месяца назад. С ее слов, она не заметила детей, пересекающих дорогу. Ребенок, попавший под колеса авто получила травму ноги. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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