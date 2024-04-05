Сенатор Шептий поддержал льготы на услуги нотариусов для участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественный прием по случаю дня основания Екатеринбурга. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий проведет встречу с региональными нотариальными палатами Фото:

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий заявил о важности льгот на нотариальные услуги для участников спецоперации РФ на Украине. На Среднем Урале политик в ближайшее время проведет серию встреч по теме.

Выступление Шептия прошло в рамках круглого стола, где обсуждалось изменение порядка формирования тарифа на нотариальные услуги и установление льгот для некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО. «В своем выступлении отметил, что тема совершенствования законодательства в этой сфере и разработка проекта федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности остается приоритетной в плане законопроектной деятельности», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шептий напомнил, что Совет Федерации является основной площадкой для реализации законодательных полномочий. «Ведь сенаторы в своих субъектах активно взаимодействуют с региональными нотариальными палатами, подразделениями Минюста и, конечно же, имеют возможность на встречах с населением узнать напрямую мнение о работе нотариусов», — добавил Шептий.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий заявил о важности льгот на нотариальные услуги для участников спецоперации РФ на Украине. На Среднем Урале политик в ближайшее время проведет серию встреч по теме. Выступление Шептия прошло в рамках круглого стола, где обсуждалось изменение порядка формирования тарифа на нотариальные услуги и установление льгот для некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО. «В своем выступлении отметил, что тема совершенствования законодательства в этой сфере и разработка проекта федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности остается приоритетной в плане законопроектной деятельности», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Шептий напомнил, что Совет Федерации является основной площадкой для реализации законодательных полномочий. «Ведь сенаторы в своих субъектах активно взаимодействуют с региональными нотариальными палатами, подразделениями Минюста и, конечно же, имеют возможность на встречах с населением узнать напрямую мнение о работе нотариусов», — добавил Шептий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...