Виктор Шептий проведет встречу с региональными нотариальными палатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий заявил о важности льгот на нотариальные услуги для участников спецоперации РФ на Украине. На Среднем Урале политик в ближайшее время проведет серию встреч по теме.

Выступление Шептия прошло в рамках круглого стола, где обсуждалось изменение порядка формирования тарифа на нотариальные услуги и установление льгот для некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО. «В своем выступлении отметил, что тема совершенствования законодательства в этой сфере и разработка проекта федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности остается приоритетной в плане законопроектной деятельности», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шептий напомнил, что Совет Федерации является основной площадкой для реализации законодательных полномочий. «Ведь сенаторы в своих субъектах активно взаимодействуют с региональными нотариальными палатами, подразделениями Минюста и, конечно же, имеют возможность на встречах с населением узнать напрямую мнение о работе нотариусов», — добавил Шептий.