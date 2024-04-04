Перинатальный центр в Новом Уренгое и благодарность Артюхову от спецназа: главное к вечеру 5 апреля

Главные события в ЯНАО к вечеру 5 апреля

05 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Артюхов распорядился построить перинатальный центр в Новом Уренгое Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Новом Уренгое построят новый перинатальный центр, жители Ноябрьска обсуждают странное свечение в небе, а бойцы спецназа передали личную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 5 апреля читайте в материале URA.RU. В Новом Уренгое будет построен новый перинатальный центр. Об этом распорядился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Решение о строительстве было символично приурочено к Году семьи в России и Году детства на Ямале.

Жители Ноябрьска наблюдали странное свечение в небе. Алые всполохи взбудоражили и напугали ноябрян. Специалисты гидрометцентра не прокомментировали зловещее атмосферное явление.

Бойцы 56-го отдельного батальона спецназа, выполняющие задачи в зоне СВО, поблагодарили за предоставленный квадроцикл губернатора ЯНАО Артюхова. Спецтехника нужна спецназовцам для эвакуации раненых и доставки снаряжения к линии соприкосновения.

Жители ЯНАО раскупили все авиабилеты в Минеральные Воды. Новоуренгойцы посетовали, что двух рейсов в неделю для самого крупного города Ямала явно недостаточно.

Бойцам из батальонов «Ямал» и «Кедр» передали комплекты запчастей, рации, тепловизоры и дроновые ружья. Все необходимое сотрудники фонда «Мы с Ямала» доставили в зону СВО лично.

Активист-тундровик Ейко Сэротэтто подвергся информационной атаке в социальных сетях. Он подозревает в этом ямальских чиновников, которые недовольны деятельностью коренного жителя ЯНАО.

Выходные принесут жителям ряда районов ЯНАО холодный ветер, мокрый снег и перепад температур, за которым последует гололедица. Холодный фронт пройдет по территории Ямала в ночь на 6 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое построят новый перинатальный центр, жители Ноябрьска обсуждают странное свечение в небе, а бойцы спецназа передали личную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 5 апреля читайте в материале URA.RU.