04 апреля 2024

Перинатальный центр в Новом Уренгое и благодарность Артюхову от спецназа: главное к вечеру 5 апреля

Главные события в ЯНАО к вечеру 5 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов распорядился построить перинатальный центр в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое построят новый перинатальный центр, жители Ноябрьска обсуждают странное свечение в небе, а бойцы спецназа передали личную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 5 апреля читайте в материале URA.RU.

  • В Новом Уренгое будет построен новый перинатальный центр. Об этом распорядился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Решение о строительстве было символично приурочено к Году семьи в России и Году детства на Ямале.
  • Жители Ноябрьска наблюдали странное свечение в небе. Алые всполохи взбудоражили и напугали ноябрян. Специалисты гидрометцентра не прокомментировали зловещее атмосферное явление.
  • Бойцы 56-го отдельного батальона спецназа, выполняющие задачи в зоне СВО, поблагодарили за предоставленный квадроцикл губернатора ЯНАО Артюхова. Спецтехника нужна спецназовцам для эвакуации раненых и доставки снаряжения к линии соприкосновения.
  • Жители ЯНАО раскупили все авиабилеты в Минеральные Воды. Новоуренгойцы посетовали, что двух рейсов в неделю для самого крупного города Ямала явно недостаточно.
  • Бойцам из батальонов «Ямал» и «Кедр» передали комплекты запчастей, рации, тепловизоры и дроновые ружья. Все необходимое сотрудники фонда «Мы с Ямала» доставили в зону СВО лично.
  • Активист-тундровик Ейко Сэротэтто подвергся информационной атаке в социальных сетях. Он подозревает в этом ямальских чиновников, которые недовольны деятельностью коренного жителя ЯНАО.
  • Выходные принесут жителям ряда районов ЯНАО холодный ветер, мокрый снег и перепад температур, за которым последует гололедица. Холодный фронт пройдет по территории Ямала в ночь на 6 апреля.

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В Новом Уренгое построят новый перинатальный центр, жители Ноябрьска обсуждают странное свечение в небе, а бойцы спецназа передали личную благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Об этих и других событиях на Ямале к вечеру 5 апреля читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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