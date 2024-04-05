В Пермском городе автомобили «плывут» по улицам из-за потопа. Видео

06 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Улицы Александровска ушли под воду Фото: Размик Закарян © URA.RU Автомобили на улицах Александровска (Пермский край) едут, наполовину погрузившись в воду. Видео потопа снял один из горожан, оно опубликовано в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вся улица затоплена водой в Александровске. Из машины нельзя выйти, не погрузившись в талые воды», — показано в видеоролике. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Александровска по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Чернушки Пермского края жаловались в соцсетях, что улицы в пригороде подтоплены талыми водами. Они просили местные власти обратить внимание на ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобили на улицах Александровска (Пермский край) едут, наполовину погрузившись в воду. Видео потопа снял один из горожан, оно опубликовано в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вся улица затоплена водой в Александровске. Из машины нельзя выйти, не погрузившись в талые воды», — показано в видеоролике. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Александровска по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Чернушки Пермского края жаловались в соцсетях, что улицы в пригороде подтоплены талыми водами. Они просили местные власти обратить внимание на ситуацию.