Автомобили на улицах Александровска (Пермский край) едут, наполовину погрузившись в воду. Видео потопа снял один из горожан, оно опубликовано в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».
«Вся улица затоплена водой в Александровске. Из машины нельзя выйти, не погрузившись в талые воды», — показано в видеоролике.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Александровска по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее жители Чернушки Пермского края жаловались в соцсетях, что улицы в пригороде подтоплены талыми водами. Они просили местные власти обратить внимание на ситуацию.
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