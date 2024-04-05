05 апреля 2024

В Пермском городе автомобили «плывут» по улицам из-за потопа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, лужа, колесо, брызги, слякоть, автомобиль, распутица
Улицы Александровска ушли под воду Фото:

Автомобили на улицах Александровска (Пермский край) едут, наполовину погрузившись в воду. Видео потопа снял один из горожан, оно опубликовано в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вся улица затоплена водой в Александровске. Из машины нельзя выйти, не погрузившись в талые воды», — показано в видеоролике.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Александровска по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жители Чернушки Пермского края жаловались в соцсетях, что улицы в пригороде подтоплены талыми водами. Они просили местные власти обратить внимание на ситуацию.

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Автомобили на улицах Александровска (Пермский край) едут, наполовину погрузившись в воду. Видео потопа снял один из горожан, оно опубликовано в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вся улица затоплена водой в Александровске. Из машины нельзя выйти, не погрузившись в талые воды», — показано в видеоролике. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Александровска по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Чернушки Пермского края жаловались в соцсетях, что улицы в пригороде подтоплены талыми водами. Они просили местные власти обратить внимание на ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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