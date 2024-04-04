В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию.
«Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб.
В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники.
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В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию. «Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники.