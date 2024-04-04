В Чернушке дома жителей затопило талыми водами. Фото

05 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Дома жителей Чернушки пострадали из-за талых вод (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию. «Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники. Дома в селе Сульмаш начало топить талыми водами «Чернушка сегодня», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию. «Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники.