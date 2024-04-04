04 апреля 2024

В Чернушке дома жителей затопило талыми водами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., снег, река тобол, потоп, дом, весна, лед
Дома жителей Чернушки пострадали из-за талых вод (архивное фото) Фото:

В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию.

«Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб.

В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники.

Дома в селе Сульмаш начало топить талыми водами
Дома в селе Сульмаш начало топить талыми водами

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В пригороде Чернушки Пермского края дома местных жителей начало топить талыми водами. Горожане рассказали о случившемся в группе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте», попросив местные власти обратить внимание на ситуацию. «Село Сульмаш! Администрация, жители вашего села страдают от наводнения!» — написала Елена Атналина, отметив, что подобное случается «каждый год». Власти Пермского края начали готовиться к паводку в феврале. В регионе проведен комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Также утвержден график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В начале апреля силами МЧС был проведен мониторинг паводковой обстановки в Кунгурском округе. Для этого ведомство задействовало беспилотники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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