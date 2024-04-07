В Тюмени на месте Червишевского рынка построят ЖК

В Тюмени на месте Червишевского рынка идет строительство нового жилого комплекса. Как указано на сайте компании, которая занимается возведением зданий в этом районе, здесь появятся башни в 23 и 14 этажей. Многоэтажки построят в 2025 году.
«Мы создали абсолютно новый силуэт города на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской… Залита фундаментная плита первой секции. Во второй секции ведутся работы по срубке свай под проектную отметку, бетонирование подбетонки, армирование и бетонирование фундамента башенного крана», — указано на сайте застройщика.
Ввод зданий запланирован на четвертый квартал 2025 года. По данным компании, в домах будет около 300 квартир.
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