07 апреля 2024
06 апреля 2024

В Тюмени на месте Червишевского рынка построят ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Многоэтажки построят в 2025 году Фото:

В Тюмени на месте Червишевского рынка идет строительство нового жилого комплекса. Как указано на сайте компании, которая занимается возведением зданий в этом районе, здесь появятся башни в 23 и 14 этажей. Многоэтажки построят в 2025 году.

«Мы создали абсолютно новый силуэт города на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской… Залита фундаментная плита первой секции. Во второй секции ведутся работы по срубке свай под проектную отметку, бетонирование подбетонки, армирование и бетонирование фундамента башенного крана», — указано на сайте застройщика.

Ввод зданий запланирован на четвертый квартал 2025 года. По данным компании, в домах будет около 300 квартир.

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В Тюмени на месте Червишевского рынка идет строительство нового жилого комплекса. Как указано на сайте компании, которая занимается возведением зданий в этом районе, здесь появятся башни в 23 и 14 этажей. Многоэтажки построят в 2025 году. «Мы создали абсолютно новый силуэт города на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской… Залита фундаментная плита первой секции. Во второй секции ведутся работы по срубке свай под проектную отметку, бетонирование подбетонки, армирование и бетонирование фундамента башенного крана», — указано на сайте застройщика. Ввод зданий запланирован на четвертый квартал 2025 года. По данным компании, в домах будет около 300 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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