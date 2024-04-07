В тюменских реках вырос уровень воды

В Тюменской области ежедневно растет уровень воды в реках. По данным метеосервиса Allrivers, в Туре уровень воды за сутки вырос на 15 см, в реке Ишим сразу на 52 см, а в Исети на 26 см.
Как указано на сайте Allrivers, по данным гидропоста, на 7 апреля 2024 года уровень воды в тюменских реках достиг:
- в Туре — -16 см над уровнем поста (за сутки уровень повысился на 15 см);
- в Иртыше — 63 см над нулем поста (+8 см);
- в Тобол — 105 см над нулем поста (+7 см);
- в Тавде — 128 см над нулем поста (-3 см);
- в Пышме — 39 см над нулем поста (+18 см);
- в Исети — 274 см над нулем поста (+26 см).
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках Тобол и Ишим по прогнозам должен сильно подняться. В МЧС призвали жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений. Губернатор региона Александр Моор доложил о ситуации с паводком в Тюменской области президенту России Владимиру Путину.
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