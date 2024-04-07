07 апреля 2024

В тюменских реках вырос уровень воды

В Тюменской области вырос уровень воды в реках
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Лед на р. Тура. Тюмень, ледоход, река тура
В Туре уровень воды за стуки вырос на 15 см Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области ежедневно растет уровень воды в реках. По данным метеосервиса Allrivers, в Туре уровень воды за сутки вырос на 15 см, в реке Ишим сразу на 52 см, а в Исети на 26 см.

Как указано на сайте Allrivers, по данным гидропоста, на 7 апреля 2024 года уровень воды в тюменских реках достиг:

  • в Туре — -16 см над уровнем поста (за сутки уровень повысился на 15 см);
  • в Иртыше — 63 см над нулем поста (+8 см);
  • в Тобол — 105 см над нулем поста (+7 см);
  • в Тавде — 128 см над нулем поста (-3 см);
  • в Пышме — 39 см над нулем поста (+18 см);
  • в Исети — 274 см над нулем поста (+26 см).

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках Тобол и Ишим по прогнозам должен сильно подняться. В МЧС призвали жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений. Губернатор региона Александр Моор доложил о ситуации с паводком в Тюменской области президенту России Владимиру Путину.

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В Тюменской области ежедневно растет уровень воды в реках. По данным метеосервиса Allrivers, в Туре уровень воды за сутки вырос на 15 см, в реке Ишим сразу на 52 см, а в Исети на 26 см. Как указано на сайте Allrivers, по данным гидропоста, на 7 апреля 2024 года уровень воды в тюменских реках достиг: Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реках Тобол и Ишим по прогнозам должен сильно подняться. В МЧС призвали жителей заблаговременно эвакуироваться из районов возможных подтоплений. Губернатор региона Александр Моор доложил о ситуации с паводком в Тюменской области президенту России Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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