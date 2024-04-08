Руководитель управкомпании Кургана скрыл от налоговой 47 миллионов

08 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

По данным следствия, руководитель компании уклонялся от уплаты налогов несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане руководителя управкомпании «Восток-центр» обвиняют в сокрытии от налоговой более 40 миллионов рублей. Данная информация размещена на сайте СУ СК России по Курганской области «Фактическому руководителю управляющей компании „Восток-центр“ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199.2, ч.1 ст. 199 УК РФ. По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении. По версии следствия, руководитель знал о неисполненных поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджет РФ в связи с недоимкой по налогам на сумму более 29 миллионов рублей. С августа 2022 года по март 2023-го рассчитывался с контрагентами через расчетные счета ООО «Интеграция +», с которым он заключил договор о передаче полномочий исполнительного органа ООО «Восток-Центр». Следствие считает, что учредитель пытался скрыть более 17 миллионов рублей от взыскания налогов. Также руководителя обвиняют в дроблении бизнеса, чтобы избежать налога на добавленную стоимость с 2019 по март 2022 года. Из-за чего за три года в бюджет недополучил 29 803 088 рублей в качестве налога. Также за эти три года не была предоставлена налоговая декларация. Следователи проверят всю финансово-хозяйственную деятельность общества и его контрагентов. В 2022 году власти региона предлагали жильцам домов, за которые отвечает управляющая компания «Восток-Центр», перейти в другие организации. Эта управкомпания была одной из крупнейших в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане руководителя управкомпании «Восток-центр» обвиняют в сокрытии от налоговой более 40 миллионов рублей. Данная информация размещена на сайте СУ СК России по Курганской области «Фактическому руководителю управляющей компании „Восток-центр“ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199.2, ч.1 ст. 199 УК РФ. По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении. По версии следствия, руководитель знал о неисполненных поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджет РФ в связи с недоимкой по налогам на сумму более 29 миллионов рублей. С августа 2022 года по март 2023-го рассчитывался с контрагентами через расчетные счета ООО «Интеграция +», с которым он заключил договор о передаче полномочий исполнительного органа ООО «Восток-Центр». Следствие считает, что учредитель пытался скрыть более 17 миллионов рублей от взыскания налогов. Также руководителя обвиняют в дроблении бизнеса, чтобы избежать налога на добавленную стоимость с 2019 по март 2022 года. Из-за чего за три года в бюджет недополучил 29 803 088 рублей в качестве налога. Также за эти три года не была предоставлена налоговая декларация. Следователи проверят всю финансово-хозяйственную деятельность общества и его контрагентов. В 2022 году власти региона предлагали жильцам домов, за которые отвечает управляющая компания «Восток-Центр», перейти в другие организации. Эта управкомпания была одной из крупнейших в городе.