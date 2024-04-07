Тюменский охранник устроил в своей квартире наркопритон

08 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

По словам мужчины, он работает охранником в одной из коммерческих фирм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени силовики задержали мужчину, который с сожительницей организовали наркопритон. Местный житель предоставлял свою квартиру наркоманам в обмен на наркотики и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Как пояснил задержанный ранее неоднократно судимый тюменец 1965-го года рождения — он регулярно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотических средств зависимым, в обмен на наркотики для личного употребления и спиртное. Также он рассказал, что трудоустроен охранником в одном из коммерческих предприятий, наркотики употребляет около десяти лет», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец был ранее судим за угон автомобилей, езду в нетрезвом виде, приобретение и хранение запрещенных веществ и фиктивную постановку на учет иностранца. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени силовики задержали мужчину, который с сожительницей организовали наркопритон. Местный житель предоставлял свою квартиру наркоманам в обмен на наркотики и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Как пояснил задержанный ранее неоднократно судимый тюменец 1965-го года рождения — он регулярно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотических средств зависимым, в обмен на наркотики для личного употребления и спиртное. Также он рассказал, что трудоустроен охранником в одном из коммерческих предприятий, наркотики употребляет около десяти лет», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец был ранее судим за угон автомобилей, езду в нетрезвом виде, приобретение и хранение запрещенных веществ и фиктивную постановку на учет иностранца. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.