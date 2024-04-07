07 апреля 2024

Тюменский охранник устроил в своей квартире наркопритон

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтёры и викторина. Тюмень , охранник, охрана
По словам мужчины, он работает охранником в одной из коммерческих фирм Фото:

В Тюмени силовики задержали мужчину, который с сожительницей организовали наркопритон. Местный житель предоставлял свою квартиру наркоманам в обмен на наркотики и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Как пояснил задержанный ранее неоднократно судимый тюменец 1965-го года рождения — он регулярно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотических средств зависимым, в обмен на наркотики для личного употребления и спиртное. Также он рассказал, что трудоустроен охранником в одном из коммерческих предприятий, наркотики употребляет около десяти лет», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что тюменец был ранее судим за угон автомобилей, езду в нетрезвом виде, приобретение и хранение запрещенных веществ и фиктивную постановку на учет иностранца. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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В Тюмени силовики задержали мужчину, который с сожительницей организовали наркопритон. Местный житель предоставлял свою квартиру наркоманам в обмен на наркотики и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Как пояснил задержанный ранее неоднократно судимый тюменец 1965-го года рождения — он регулярно предоставлял свою жилплощадь для употребления наркотических средств зависимым, в обмен на наркотики для личного употребления и спиртное. Также он рассказал, что трудоустроен охранником в одном из коммерческих предприятий, наркотики употребляет около десяти лет», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец был ранее судим за угон автомобилей, езду в нетрезвом виде, приобретение и хранение запрещенных веществ и фиктивную постановку на учет иностранца. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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