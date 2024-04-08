В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля, сообщили в мэрии Салехарда.
«С 7 по 9 июня этнофэшн-шоу „Ямалица“ переносит стиль на Полярный круг! … „Ямалица“ приглашает вас стать героем этого грандиозного фестиваля моды под открытым небом», — написано в telegram-канале ведомства.
С помощью этого фестиваля малоизвестные мастера и дизайнеры могут показать уникальность своего ремесла. Лучшие из них получат денежную премию от 50 до 100 тысяч рублей.
В Ноябрьске (ЯНАО) 3 декабря состоялся фестиваль креативных индустрий «Нео-фест», который организовали на новой творческой площадке. Его посетило более тысячи гостей.
В ЯНАО пройдет фестиваль арктической моды «Ямалица»
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В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля, сообщили в мэрии Салехарда. «С 7 по 9 июня этнофэшн-шоу „Ямалица“ переносит стиль на Полярный круг! … „Ямалица“ приглашает вас стать героем этого грандиозного фестиваля моды под открытым небом», — написано в telegram-канале ведомства. С помощью этого фестиваля малоизвестные мастера и дизайнеры могут показать уникальность своего ремесла. Лучшие из них получат денежную премию от 50 до 100 тысяч рублей. В Ноябрьске (ЯНАО) 3 декабря состоялся фестиваль креативных индустрий «Нео-фест», который организовали на новой творческой площадке. Его посетило более тысячи гостей.