08 апреля 2024

В ЯНАО пройдет фестиваль моды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, народный костюм
Лучшие мастера и дизайнеры получат денежную премию от 50 до 100 тысяч рублей на фестивале моды в ЯНАО Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля, сообщили в мэрии Салехарда.

«С 7 по 9 июня этнофэшн-шоу „Ямалица“ переносит стиль на Полярный круг! … „Ямалица“ приглашает вас стать героем этого грандиозного фестиваля моды под открытым небом», — написано в telegram-канале ведомства.

С помощью этого фестиваля малоизвестные мастера и дизайнеры могут показать уникальность своего ремесла. Лучшие из них получат денежную премию от 50 до 100 тысяч рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) 3 декабря состоялся фестиваль креативных индустрий «Нео-фест», который организовали на новой творческой площадке. Его посетило более тысячи гостей.

В ЯНАО пройдет фестиваль арктической моды «Ямалица»
В ЯНАО пройдет фестиваль арктической моды «Ямалица»
Фото:

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В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля, сообщили в мэрии Салехарда. «С 7 по 9 июня этнофэшн-шоу „Ямалица“ переносит стиль на Полярный круг! … „Ямалица“ приглашает вас стать героем этого грандиозного фестиваля моды под открытым небом», — написано в telegram-канале ведомства. С помощью этого фестиваля малоизвестные мастера и дизайнеры могут показать уникальность своего ремесла. Лучшие из них получат денежную премию от 50 до 100 тысяч рублей. В Ноябрьске (ЯНАО) 3 декабря состоялся фестиваль креативных индустрий «Нео-фест», который организовали на новой творческой площадке. Его посетило более тысячи гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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