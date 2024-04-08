В ЯНАО возобновили продажу билетов на паром Салехард-Приобье

Билеты на паром Салехард-Приобье снова доступны для приобретения жителями ЯНАО. Первые рейсы запланированы на конец мая, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Продажа билетов на паром Салехард-Приобье возобновлена. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая. В обратном направлении — 26 мая», — написано в telegram-канале ведомства.
Однако ямальцев предупредили — даты предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку, заявили в департаменте.
Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шурышкары (ЯНАО) могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.
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Билеты на паром Салехард-Приобье снова доступны для приобретения жителями ЯНАО. Первые рейсы запланированы на конец мая, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Продажа билетов на паром Салехард-Приобье возобновлена. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая. В обратном направлении — 26 мая», — написано в telegram-канале ведомства. Однако ямальцев предупредили — даты предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку, заявили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шурышкары (ЯНАО) могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.