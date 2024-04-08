08 апреля 2024

В ЯНАО возобновили продажу билетов на паром Салехард-Приобье

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, паром, переправа
Паром Салехард-Приобье проведет свои первые рейсы в конче мая Фото:

Билеты на паром Салехард-Приобье снова доступны для приобретения жителями ЯНАО. Первые рейсы запланированы на конец мая, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Продажа билетов на паром Салехард-Приобье возобновлена. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая. В обратном направлении — 26 мая», — написано в telegram-канале ведомства.

Однако ямальцев предупредили — даты предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку, заявили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шурышкары (ЯНАО) могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.

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Билеты на паром Салехард-Приобье снова доступны для приобретения жителями ЯНАО. Первые рейсы запланированы на конец мая, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Продажа билетов на паром Салехард-Приобье возобновлена. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая. В обратном направлении — 26 мая», — написано в telegram-канале ведомства. Однако ямальцев предупредили — даты предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку, заявили в департаменте. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Шурышкары (ЯНАО) могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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