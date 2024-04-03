Жители отдаленного района ЯНАО смогут покупать авиабилеты онлайн

Жители села Шурышкары (ЯНАО) теперь могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале.
«Билеты можно купить на сайте авиакомпании „Ямал“ на рейсы Шурышкары — Восяхово — Мужи и Шурышкары — Салехард», — говорится в сообщении.
Онлайн продажа и электронная регистрация также доступны в Яр-Сале (ЯНАО), Сеяхе (ЯНАО), Мысе Каменном (ЯНАО), Салемале (ЯНАО), Панаевске (ЯНАО), Тольке (ЯНАО), Мужи (ЯНАО), Питляре (ЯНАО), Азовах (ЯНАО), Красноселькупе (ЯНАО), Тазовском (ЯНАО), Новом Порту (ЯНАО), Овгорте (ЯНАО) и Горках (ЯНАО). Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе (ЯНАО) стартуют вертолетные пассажирские перевозки в отдаленные села. Полеты будут осуществляться на постоянной основе.
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Жители села Шурышкары (ЯНАО) теперь могут приобретать онлайн билеты и проходить по ним регистрацию на рейс. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале. «Билеты можно купить на сайте авиакомпании „Ямал“ на рейсы Шурышкары — Восяхово — Мужи и Шурышкары — Салехард», — говорится в сообщении. Онлайн продажа и электронная регистрация также доступны в Яр-Сале (ЯНАО), Сеяхе (ЯНАО), Мысе Каменном (ЯНАО), Салемале (ЯНАО), Панаевске (ЯНАО), Тольке (ЯНАО), Мужи (ЯНАО), Питляре (ЯНАО), Азовах (ЯНАО), Красноселькупе (ЯНАО), Тазовском (ЯНАО), Новом Порту (ЯНАО), Овгорте (ЯНАО) и Горках (ЯНАО). Работа по введению продажи билетов онлайн ведется по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе (ЯНАО) стартуют вертолетные пассажирские перевозки в отдаленные села. Полеты будут осуществляться на постоянной основе.