Повышение уровня воды в Ялуторовске ожидают в районе старицы реки Тобол Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Ялуторовске (Тюменская область) большегрузы тюменского предприятия в экстренном порядке привозят песок для укрепления очистных сооружений. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, повышение уровня воды ожидают в районе реки Тобол.

«В направлении города Ялуторовска едут четыре большегруза с песком. Все они предназначены для укрепления дамб возле города. Работает тюменская компания „ТОДЭП“. Сегодня машины экстренно пригнали из Тюмени. Улица Трактовая в Ялуторовске заканчивается в старице реки Тобол, именно здесь ожидают повышения воды», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Отсыпка проводится в районе очистных сооружений. Каждая машина сделает до восьми выездов за смену. Средняя высота укреплений возле города составляет 7,8 метра, критической отметкой уровня воды для ялуторовчан является 8,5 метров.