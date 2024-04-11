11 апреля 2024
10 апреля 2024

Депутат-прогульщик не приехал на юбилей думы ХМАО

Депутат Созонов, прогулявший год заседаний, не приехал на юбилей думы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Петр Созонов не смог приехать даже на юбилей думы ХМАО
Депутат Петр Созонов не смог приехать даже на юбилей думы ХМАО Фото:

Лоббист «Газпром Трансгаз Югорска» депутат Петр Созонов не приехал на юбилей думы ХМАО. Его отсутствие на праздничном заседании заметил журналист URA.RU.

«Депутат Созонов не смог приехать на юбилей окружной думы. Последний раз в заксобрании лоббиста „Газпром Трансгаз Югорск“ видели больше года назад, и апрельские заседания не стали исключением — депутат снова оставил доверенность на спикера Бориса Хохрякова», — отметил корреспондент агентства.

Торжество, награждения и фуршет прошли без Созонова. «Не смогли заманить на тарталетки», — шутят коллеги-депутаты. По официальной версии, озвученной аппаратом думы, у Созонова все это время были уважительные причины не приезжать на заседания. Депутат после взрыва на газопроводе ушел в отставку и переехал в другой регион.

Ранее URA.RU писало, что Созонов и его коллега Алексей Андреев собираются сложить мандаты. Созонов после ухода из «Газпром Трансгаз Югорск» возглавил ООО «Черноморнефтегаз» — единого оператора газоснабжения в ДНР и ЛНР.

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Лоббист «Газпром Трансгаз Югорска» депутат Петр Созонов не приехал на юбилей думы ХМАО. Его отсутствие на праздничном заседании заметил журналист URA.RU. «Депутат Созонов не смог приехать на юбилей окружной думы. Последний раз в заксобрании лоббиста „Газпром Трансгаз Югорск“ видели больше года назад, и апрельские заседания не стали исключением — депутат снова оставил доверенность на спикера Бориса Хохрякова», — отметил корреспондент агентства. Торжество, награждения и фуршет прошли без Созонова. «Не смогли заманить на тарталетки», — шутят коллеги-депутаты. По официальной версии, озвученной аппаратом думы, у Созонова все это время были уважительные причины не приезжать на заседания. Депутат после взрыва на газопроводе ушел в отставку и переехал в другой регион. Ранее URA.RU писало, что Созонов и его коллега Алексей Андреев собираются сложить мандаты. Созонов после ухода из «Газпром Трансгаз Югорск» возглавил ООО «Черноморнефтегаз» — единого оператора газоснабжения в ДНР и ЛНР.
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