РФ потребовала объяснений по поводу спонсоров теракта, связанных с компаний сына Байдена

Небензя: РФ ждет объяснений насчет средств, шедших для терактов через Burisma
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя отметил, что членом наблюдательного совета в компании Burisma является сын Байдена Фото:

Россия ожидает от США объяснений по поводу денег, которые шли через нефтегазовую компанию Burisma для осуществления терактов на российской территории. Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, является членом наблюдательного совета в этой компании. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24».

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Россия ожидает от США объяснений по поводу денег, которые шли через нефтегазовую компанию Burisma для осуществления терактов на российской территории. Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, является членом наблюдательного совета в этой компании. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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