12 апреля 2024

На фестивале в ЯНАО пройдет конкурс шашлыков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , шашлык, общепит, бар, блюдо, кафе, ресторан, мясо
Для участия в конкурсе шашлыков ямальцам необходимо принести свои продукты Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) пройдет «Снежный фест» 14 апреля. Там участники смогут посоревноваться в конкурсах по приготовлению шашлыка, лепке снежных фигур и поучаствовать в массовом спуске, рассказали в мэрии города.

«Программа будет насыщенной и интересной. Чтобы активно провести время, регистрируйтесь для участия в конкурсах: массовый спуск, конкурс снежных скульптур, конкурс шашлыков», — написано на странице ведомства «ВКонтакте».

Чтобы поучаствовать в конкурсе шашлыков необходимо: заявиться командой до четырех человек, принести свои продукты и приготовить свой вариант шашлыка по собственному рецепту на самом конкурсе. Также в программе запланирован квест «В поисках сокровищ», дружеский матч по волейболу на снегу, развлекательная программа «Пляжные игры» и многое другое. Гости фестиваля смогут всей семьей поучаствовать в розыгрыше сувениров.

В Салехарде (ЯНАО) пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля.

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В Лабытнанги (ЯНАО) пройдет «Снежный фест» 14 апреля. Там участники смогут посоревноваться в конкурсах по приготовлению шашлыка, лепке снежных фигур и поучаствовать в массовом спуске, рассказали в мэрии города. «Программа будет насыщенной и интересной. Чтобы активно провести время, регистрируйтесь для участия в конкурсах: массовый спуск, конкурс снежных скульптур, конкурс шашлыков», — написано на странице ведомства «ВКонтакте». Чтобы поучаствовать в конкурсе шашлыков необходимо: заявиться командой до четырех человек, принести свои продукты и приготовить свой вариант шашлыка по собственному рецепту на самом конкурсе. Также в программе запланирован квест «В поисках сокровищ», дружеский матч по волейболу на снегу, развлекательная программа «Пляжные игры» и многое другое. Гости фестиваля смогут всей семьей поучаствовать в розыгрыше сувениров. В Салехарде (ЯНАО) пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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