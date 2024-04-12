На фестивале в ЯНАО пройдет конкурс шашлыков

13 апреля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Для участия в конкурсе шашлыков ямальцам необходимо принести свои продукты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) пройдет «Снежный фест» 14 апреля. Там участники смогут посоревноваться в конкурсах по приготовлению шашлыка, лепке снежных фигур и поучаствовать в массовом спуске, рассказали в мэрии города. «Программа будет насыщенной и интересной. Чтобы активно провести время, регистрируйтесь для участия в конкурсах: массовый спуск, конкурс снежных скульптур, конкурс шашлыков», — написано на странице ведомства «ВКонтакте». Чтобы поучаствовать в конкурсе шашлыков необходимо: заявиться командой до четырех человек, принести свои продукты и приготовить свой вариант шашлыка по собственному рецепту на самом конкурсе. Также в программе запланирован квест «В поисках сокровищ», дружеский матч по волейболу на снегу, развлекательная программа «Пляжные игры» и многое другое. Гости фестиваля смогут всей семьей поучаствовать в розыгрыше сувениров. В Салехарде (ЯНАО) пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) пройдет «Снежный фест» 14 апреля. Там участники смогут посоревноваться в конкурсах по приготовлению шашлыка, лепке снежных фигур и поучаствовать в массовом спуске, рассказали в мэрии города. «Программа будет насыщенной и интересной. Чтобы активно провести время, регистрируйтесь для участия в конкурсах: массовый спуск, конкурс снежных скульптур, конкурс шашлыков», — написано на странице ведомства «ВКонтакте». Чтобы поучаствовать в конкурсе шашлыков необходимо: заявиться командой до четырех человек, принести свои продукты и приготовить свой вариант шашлыка по собственному рецепту на самом конкурсе. Также в программе запланирован квест «В поисках сокровищ», дружеский матч по волейболу на снегу, развлекательная программа «Пляжные игры» и многое другое. Гости фестиваля смогут всей семьей поучаствовать в розыгрыше сувениров. В Салехарде (ЯНАО) пройдет фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица». Его даты запланированы на 7—9 июля.