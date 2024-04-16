Пермяков проведут по жилищам водяных, леших и других духов

Главное здание Пермского краеведческого музея — Дом Мешкова — до конца года превратится в обиталище древних мифических существ. Выставочный зал старинного особняка разделят на несколько локаций: дом, баню, лес, поле, водоем. Пройдя по ним, посетители смогут узнать все о леших, водяных и других духах, в которых верили коми-пермяки. Такова идея новой выставки «Кто там?!», рассказали в музее.
«Выставка „Кто там?!“ будет посвящена мифологическим персонажам в культуре коми-пермяков. Пространство выставочного зала Дома Мешкова разделено на несколько локаций — мест обитания мифологических персонажей: дом, баня, поле, водоем, лес. Гости выставки могут исследовать каждую из них», — сообщается на сайте Пермского краеведческого музея.
Открытие выставки запланировано на 25 апреля. Она будет работать в Доме Мешкова до конца 2024 года.
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Главное здание Пермского краеведческого музея — Дом Мешкова — до конца года превратится в обиталище древних мифических существ. Выставочный зал старинного особняка разделят на несколько локаций: дом, баню, лес, поле, водоем. Пройдя по ним, посетители смогут узнать все о леших, водяных и других духах, в которых верили коми-пермяки. Такова идея новой выставки «Кто там?!», рассказали в музее. «Выставка „Кто там?!“ будет посвящена мифологическим персонажам в культуре коми-пермяков. Пространство выставочного зала Дома Мешкова разделено на несколько локаций — мест обитания мифологических персонажей: дом, баня, поле, водоем, лес. Гости выставки могут исследовать каждую из них», — сообщается на сайте Пермского краеведческого музея. Открытие выставки запланировано на 25 апреля. Она будет работать в Доме Мешкова до конца 2024 года.