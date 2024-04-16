16 апреля 2024

Пермяков проведут по жилищам водяных, леших и других духов

В Перми открывается выставка о мифологических персонажах коми-пермяцкой культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Коми Пермяцкий округ. Пермь, ханты, манси, городище, сердце пармы, страна вису, этно парк, мансийское стойбище, языческие боги
Мир древних коми-пермяков населяло множество божеств Фото:

Главное здание Пермского краеведческого музея — Дом Мешкова — до конца года превратится в обиталище древних мифических существ. Выставочный зал старинного особняка разделят на несколько локаций: дом, баню, лес, поле, водоем. Пройдя по ним, посетители смогут узнать все о леших, водяных и других духах, в которых верили коми-пермяки. Такова идея новой выставки «Кто там?!», рассказали в музее.

«Выставка „Кто там?!“ будет посвящена мифологическим персонажам в культуре коми-пермяков. Пространство выставочного зала Дома Мешкова разделено на несколько локаций — мест обитания мифологических персонажей: дом, баня, поле, водоем, лес. Гости выставки могут исследовать каждую из них», — сообщается на сайте Пермского краеведческого музея.

Открытие выставки запланировано на 25 апреля. Она будет работать в Доме Мешкова до конца 2024 года.

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Главное здание Пермского краеведческого музея — Дом Мешкова — до конца года превратится в обиталище древних мифических существ. Выставочный зал старинного особняка разделят на несколько локаций: дом, баню, лес, поле, водоем. Пройдя по ним, посетители смогут узнать все о леших, водяных и других духах, в которых верили коми-пермяки. Такова идея новой выставки «Кто там?!», рассказали в музее. «Выставка „Кто там?!“ будет посвящена мифологическим персонажам в культуре коми-пермяков. Пространство выставочного зала Дома Мешкова разделено на несколько локаций — мест обитания мифологических персонажей: дом, баня, поле, водоем, лес. Гости выставки могут исследовать каждую из них», — сообщается на сайте Пермского краеведческого музея. Открытие выставки запланировано на 25 апреля. Она будет работать в Доме Мешкова до конца 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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