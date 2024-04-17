Экстренные службы работают в усиленном режиме, а рынок стал пунктом обогрева
Экстренные службы региона перевели на усиленный режим работы, а рынок в окружной столице сделали пунктом обогрева. Об этих и других событиях 17 апреля рассказывает URA.RU.
- Власти ЯНАО перевели экстренные службы на режим усиленной работы из-за опасных погодных условий,
- В Салехарде пункт обогрева граждан открыли на территории рынка,
- Ямальские спасатели вызволили десятки машин из снежного плена на окружных дорогах,
- Прокуратура проверит чиновников, допустивших ЧП на трассе в ЯНАО,
- Ямальские депутаты собирают деньги на нужды СВО,
- Генпрокуратура обязала главу района провести ремонт в школе-интернате,
- Пострадавшим от паводка в Оренбургской области отправят 10 тонн гуманитарной помощи из ЯНАО,
- Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на месторождении в Тазовском районе,
- Окружной парламент приобретает эксклюзивную сувенирную продукцию,
- Десяткам ямальцев заплатят за добровольную охрану государственной границы,
- Чиновнику районной мэрии грозит увольнение из-за утраты доверия.
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