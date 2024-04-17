Губернатор усилил работу экстренных служб, а рынок превратили в пункт обогрева

URA.RU напоминает о событиях на Ямале 17 апреля 2024 года
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Экстренные службы работают в усиленном режиме, а рынок стал пунктом обогрева Фото:

Экстренные службы региона перевели на усиленный режим работы, а рынок в окружной столице сделали пунктом обогрева. Об этих и других событиях 17 апреля рассказывает URA.RU.

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Экстренные службы региона перевели на усиленный режим работы, а рынок в окружной столице сделали пунктом обогрева. Об этих и других событиях 17 апреля рассказывает URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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