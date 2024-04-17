Генпрокуратура РФ заставила ямальского мэра отремонтировать интернат

Мэр Пуровского района ЯНАО Антон Колодин получил представление от заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева с требованием устранить нарушения в школе-интернате в Тарко-Сале. Мэр принял решение провести в школе ремонт, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО на официальном сайте.
«В рамках прокурорской проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для устранения нарушений закона главе Пуровского района внесено представление, которое удовлетворено. Принято решение о проведении капитального ремонта спального корпуса МБОУ „Школа-интернат среднего общего образования Тарко-Сале“», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В ходе личного приема к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву обратилась мама одного из воспитанников, которая пожаловалась на тесноту в спальном корпусе. Дети вынуждены спать по 6-8 человек в помещениях, рассчитанных на меньшее количество учеников. Вопрос был взят на контроль, проведенная проверка подтвердила данный факт.
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Мэр Пуровского района ЯНАО Антон Колодин получил представление от заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева с требованием устранить нарушения в школе-интернате в Тарко-Сале. Мэр принял решение провести в школе ремонт, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО на официальном сайте. «В рамках прокурорской проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Для устранения нарушений закона главе Пуровского района внесено представление, которое удовлетворено. Принято решение о проведении капитального ремонта спального корпуса МБОУ „Школа-интернат среднего общего образования Тарко-Сале“», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В ходе личного приема к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву обратилась мама одного из воспитанников, которая пожаловалась на тесноту в спальном корпусе. Дети вынуждены спать по 6-8 человек в помещениях, рассчитанных на меньшее количество учеников. Вопрос был взят на контроль, проведенная проверка подтвердила данный факт.