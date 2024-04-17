17 апреля 2024

В Екатеринбурге премиальный внедорожник сбил ребенка на электросамокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Девушка двигалась на самокате по тротуару, когда внедорожник выезжал из ворот Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором водитель Audi Q5 сбил 17-летнюю девушку на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД г. Екатеринбург.

«Водитель автомашины Ауди Q5, двигаясь по прилегающей территории на ул. Шейнкмана в сторону ул. Малышева, не уступил дорогу и допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая двигалась по тротуару на прокатном электросамокате (Мощностью менее 250 Вт), слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказано в релизе.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия были проведены необходимые процедуры для установления всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает родителей обучать детей безопасному участию в дорожном движении.

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В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором водитель Audi Q5 сбил 17-летнюю девушку на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД г. Екатеринбург. «Водитель автомашины Ауди Q5, двигаясь по прилегающей территории на ул. Шейнкмана в сторону ул. Малышева, не уступил дорогу и допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая двигалась по тротуару на прокатном электросамокате (Мощностью менее 250 Вт), слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказано в релизе. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия были проведены необходимые процедуры для установления всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает родителей обучать детей безопасному участию в дорожном движении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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