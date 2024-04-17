В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором водитель Audi Q5 сбил 17-летнюю девушку на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД г. Екатеринбург.
«Водитель автомашины Ауди Q5, двигаясь по прилегающей территории на ул. Шейнкмана в сторону ул. Малышева, не уступил дорогу и допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая двигалась по тротуару на прокатном электросамокате (Мощностью менее 250 Вт), слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказано в релизе.
Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия были проведены необходимые процедуры для установления всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает родителей обучать детей безопасному участию в дорожном движении.
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