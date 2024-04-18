Тюменские власти обещали сдержать цену на питьевую воду в затопленных селах

18 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Вода в пятилитровых бутылках заканчивается в селах быстрее всего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Стоимость питьевой воды в затопленных тюменских селах остается на прежнем уровне. Об этом URA.RU заявил замдиректоа департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. «Повышенным спросом пользуется вода в пятилитровой таре. Иногда мы не видим ее на полках, но вместе с тем, перейдя дорогу в другой магазин, мы ее находим. Всегда в любом пункте торговли есть запас воды, но в меньшей таре. Мы находимся в постоянном диалоге с предприятиями торговли, с производителями воды и необоснованное повышение цен на воду ни с одной, ни с другой стороны не замечено», — рассказал Алексей Плеханов. Он также отметил, что с прокуратурой районов властями в оперативном порядке каждые два часа проводится мониторинг запасов воды. Такой контроль осуществляется в Абатском, Казанском, Ишимском районе и городе Ишиме. В настоящий момент запас воды в магазинах рассчитан на девять дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость питьевой воды в затопленных тюменских селах остается на прежнем уровне. Об этом URA.RU заявил замдиректоа департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. «Повышенным спросом пользуется вода в пятилитровой таре. Иногда мы не видим ее на полках, но вместе с тем, перейдя дорогу в другой магазин, мы ее находим. Всегда в любом пункте торговли есть запас воды, но в меньшей таре. Мы находимся в постоянном диалоге с предприятиями торговли, с производителями воды и необоснованное повышение цен на воду ни с одной, ни с другой стороны не замечено», — рассказал Алексей Плеханов. Он также отметил, что с прокуратурой районов властями в оперативном порядке каждые два часа проводится мониторинг запасов воды. Такой контроль осуществляется в Абатском, Казанском, Ишимском районе и городе Ишиме. В настоящий момент запас воды в магазинах рассчитан на девять дней.