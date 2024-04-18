Тюменские власти обещали сдержать цену на питьевую воду в затопленных селах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, питьевая вода
Вода в пятилитровых бутылках заканчивается в селах быстрее всего Фото:
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Стоимость питьевой воды в затопленных тюменских селах остается на прежнем уровне. Об этом URA.RU заявил замдиректоа департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов.

«Повышенным спросом пользуется вода в пятилитровой таре. Иногда мы не видим ее на полках, но вместе с тем, перейдя дорогу в другой магазин, мы ее находим. Всегда в любом пункте торговли есть запас воды, но в меньшей таре. Мы находимся в постоянном диалоге с предприятиями торговли, с производителями воды и необоснованное повышение цен на воду ни с одной, ни с другой стороны не замечено», — рассказал Алексей Плеханов.

Он также отметил, что с прокуратурой районов властями в оперативном порядке каждые два часа проводится мониторинг запасов воды. Такой контроль осуществляется в Абатском, Казанском, Ишимском районе и городе Ишиме. В настоящий момент запас воды в магазинах рассчитан на девять дней.

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Стоимость питьевой воды в затопленных тюменских селах остается на прежнем уровне. Об этом URA.RU заявил замдиректоа департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. «Повышенным спросом пользуется вода в пятилитровой таре. Иногда мы не видим ее на полках, но вместе с тем, перейдя дорогу в другой магазин, мы ее находим. Всегда в любом пункте торговли есть запас воды, но в меньшей таре. Мы находимся в постоянном диалоге с предприятиями торговли, с производителями воды и необоснованное повышение цен на воду ни с одной, ни с другой стороны не замечено», — рассказал Алексей Плеханов. Он также отметил, что с прокуратурой районов властями в оперативном порядке каждые два часа проводится мониторинг запасов воды. Такой контроль осуществляется в Абатском, Казанском, Ишимском районе и городе Ишиме. В настоящий момент запас воды в магазинах рассчитан на девять дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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