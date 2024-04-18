В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО

В Ишимском районе прошли похороны Станислава Харченко, который погиб на СВО
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Прощание состоялось 18 апреля Фото:

В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны Станислава Харченко: мужчина погиб на СВО. Об этом сообщает telegram-канал муниципального образования.

«18 апреля Ишимский район простился с Харченко Станиславом Сергеевичем, ефрейтором, старшим наводчиком гаубичной самоходно — артиллерийской батареи гаубичного самоходно артиллерийского дивизиона. Он погиб 10 апреля, в ходе специальной военной операции», — сообщили в муниципальном образовании.

Ранее URA.RU писало о прощании с бойцом из Аромашевского района. Дмитрий Бруцкий был посмертно награжден орденом Мужества.

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В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны Станислава Харченко: мужчина погиб на СВО. Об этом сообщает telegram-канал муниципального образования. «18 апреля Ишимский район простился с Харченко Станиславом Сергеевичем, ефрейтором, старшим наводчиком гаубичной самоходно — артиллерийской батареи гаубичного самоходно артиллерийского дивизиона. Он погиб 10 апреля, в ходе специальной военной операции», — сообщили в муниципальном образовании. Ранее URA.RU писало о прощании с бойцом из Аромашевского района. Дмитрий Бруцкий был посмертно награжден орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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