В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО

Прощание состоялось 18 апреля
В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны Станислава Харченко: мужчина погиб на СВО. Об этом сообщает telegram-канал муниципального образования.
«18 апреля Ишимский район простился с Харченко Станиславом Сергеевичем, ефрейтором, старшим наводчиком гаубичной самоходно — артиллерийской батареи гаубичного самоходно артиллерийского дивизиона. Он погиб 10 апреля, в ходе специальной военной операции», — сообщили в муниципальном образовании.
Ранее URA.RU писало о прощании с бойцом из Аромашевского района. Дмитрий Бруцкий был посмертно награжден орденом Мужества.
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