19 апреля 2024

Губернатор Махонин поддержал волонтеров в борьбе с граффити в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж сцены на набережной реки Исеть в Историческом сквере. Екатеринбург, знак стоп, проезд запрещен, граффити, кирпич
Волонтеры предлагают убирать граффити во время субботников Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение волонтеров включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Очень правильное предложение от наших волонтеров. Уверен, что главы территорий, для которых актуальна проблема граффити, включат в программу субботников очистку фасадов от этих „художеств“», — написал Махонин.

Волонтеры предложили включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. «Мы любим наш город и надеемся, что жители нас поддержат», — написали они в группе «Волонтеры культуры|Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые будут помогать в установлении личности нелегальных граффитистов. Точная сумма и порядок выплат пока неизвестны. С начала 2023 года в Перми было выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение волонтеров включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Очень правильное предложение от наших волонтеров. Уверен, что главы территорий, для которых актуальна проблема граффити, включат в программу субботников очистку фасадов от этих „художеств“», — написал Махонин. Волонтеры предложили включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. «Мы любим наш город и надеемся, что жители нас поддержат», — написали они в группе «Волонтеры культуры|Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые будут помогать в установлении личности нелегальных граффитистов. Точная сумма и порядок выплат пока неизвестны. С начала 2023 года в Перми было выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...