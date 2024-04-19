Губернатор Махонин поддержал волонтеров в борьбе с граффити в Пермском крае

20 апреля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Волонтеры предлагают убирать граффити во время субботников Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение волонтеров включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Очень правильное предложение от наших волонтеров. Уверен, что главы территорий, для которых актуальна проблема граффити, включат в программу субботников очистку фасадов от этих „художеств“», — написал Махонин. Волонтеры предложили включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. «Мы любим наш город и надеемся, что жители нас поддержат», — написали они в группе «Волонтеры культуры|Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые будут помогать в установлении личности нелегальных граффитистов. Точная сумма и порядок выплат пока неизвестны. С начала 2023 года в Перми было выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение волонтеров включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Очень правильное предложение от наших волонтеров. Уверен, что главы территорий, для которых актуальна проблема граффити, включат в программу субботников очистку фасадов от этих „художеств“», — написал Махонин. Волонтеры предложили включить в субботники очистку фасадов зданий от граффити. «Мы любим наш город и надеемся, что жители нас поддержат», — написали они в группе «Волонтеры культуры|Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что власти Перми будут выплачивать вознаграждение горожанам, которые будут помогать в установлении личности нелегальных граффитистов. Точная сумма и порядок выплат пока неизвестны. С начала 2023 года в Перми было выявлено около 14 тысяч несанкционированных граффити.