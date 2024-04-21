Южная Корея согласилась предоставить Украине кредит на 2,1 млрд долларов

21 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Южной Корее надеются на укрепление экономического сотрудничества с Украиной Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр финансов Республики Корея Чхве Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко подписали рамочное соглашение в Вашингтоне 19 апреля, касающееся предоставления льготных долгосрочных кредитов на сумму 2,1 миллиарда долларов Киеву. Об этом рассказали в южнокорейском министерстве планирования и финансов. «Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что стороны договорились о совместном изучении проектов, способствующих восстановлению и развитию Украины. Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ель обещал выделить 2,3 миллиарда долларов Киеву в сентябре 2023 года, включая 200 миллионов долларов на гуманитарную помощь уже в текущем году. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и обратился с просьбой о содействии, чтобы компании из Южной Кореи могли активно участвовать в восстановлении этой восточноевропейской страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр финансов Республики Корея Чхве Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко подписали рамочное соглашение в Вашингтоне 19 апреля, касающееся предоставления льготных долгосрочных кредитов на сумму 2,1 миллиарда долларов Киеву. Об этом рассказали в южнокорейском министерстве планирования и финансов. «Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что стороны договорились о совместном изучении проектов, способствующих восстановлению и развитию Украины. Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ель обещал выделить 2,3 миллиарда долларов Киеву в сентябре 2023 года, включая 200 миллионов долларов на гуманитарную помощь уже в текущем году. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и обратился с просьбой о содействии, чтобы компании из Южной Кореи могли активно участвовать в восстановлении этой восточноевропейской страны.