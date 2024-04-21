Южная Корея согласилась предоставить Украине кредит на 2,1 млрд долларов

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В Южной Корее надеются на укрепление экономического сотрудничества с Украиной Фото:
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Министр финансов Республики Корея Чхве Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко подписали рамочное соглашение в Вашингтоне 19 апреля, касающееся предоставления льготных долгосрочных кредитов на сумму 2,1 миллиарда долларов Киеву. Об этом рассказали в южнокорейском министерстве планирования и финансов.

«Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что стороны договорились о совместном изучении проектов, способствующих восстановлению и развитию Украины.

Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ель обещал выделить 2,3 миллиарда долларов Киеву в сентябре 2023 года, включая 200 миллионов долларов на гуманитарную помощь уже в текущем году. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и обратился с просьбой о содействии, чтобы компании из Южной Кореи могли активно участвовать в восстановлении этой восточноевропейской страны.

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Министр финансов Республики Корея Чхве Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко подписали рамочное соглашение в Вашингтоне 19 апреля, касающееся предоставления льготных долгосрочных кредитов на сумму 2,1 миллиарда долларов Киеву. Об этом рассказали в южнокорейском министерстве планирования и финансов. «Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что стороны договорились о совместном изучении проектов, способствующих восстановлению и развитию Украины. Чхве Сан Мок напомнил, что президент Республики Корея Юн Сок Ель обещал выделить 2,3 миллиарда долларов Киеву в сентябре 2023 года, включая 200 миллионов долларов на гуманитарную помощь уже в текущем году. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и обратился с просьбой о содействии, чтобы компании из Южной Кореи могли активно участвовать в восстановлении этой восточноевропейской страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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